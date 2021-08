Polizeirazzia deckt prähistorisches fliegendes Reptil in bemerkenswertem Zustand auf

Victor Beccari



Ein Fossil, das bei einer Polizeirazzia in Brasilien entdeckt wurde, hat sich nach Angaben von Forschern als eines der am besten erhaltenen fliegenden Reptilien erwiesen.

Die Überreste gehören zu einem Tapejarid, einem zahnlosen Flugsaurier aus der frühen Kreidezeit, der für seinen riesigen Schädelkamm bekannt ist, der teils aus Knochen und teils aus Weichgewebe besteht. Brasilianische Tapejarid-Teilschädel und -Skelette sind bereits aufgetaucht, aber dieses Fossil wurde mit über 90% intaktem Skelett sowie Weichgewebe um die Knochen herum gefunden.

„Dieses Fossil ist besonders, weil es der vollständigste Flugsaurier Brasiliens ist und neue Informationen über die Anatomie und Ökologie dieses Tieres liefert“, erklärt Victor Beccari, Co-Autor von a Entdeckungsstudie am Mittwoch veröffentlicht im Open-Access-Journal PLOS One.

Die brasilianische Bundespolizei fand das Tapejarid-Fossil bei einer Untersuchung eines illegalen Fossilienhandels im Jahr 2013. Sie holte 3.000 Exemplare aus Lagerräumen in den Bundesstaaten São Paulo, Minas Gerais und Rio de Janeiro und überführte sie an das Institut für Geowissenschaften der Universität von São Paulo zum Studium. Seit 1942 klassifiziert das brasilianische Gesetz Fossilien als Staatseigentum, weil sie gilt als Teil des geologischen Erbes des Landes und darf nicht kommerziell verkauft werden.

Dieses Tapejarid gehört zur Art Tupandactylus navigansm und Beccari begann 2016, als er Biologiestudent an der Universität von São Paulo war, es zu studieren. Dort untersuchte er mittels Computertomographie die noch mit Sediment bedeckten Knochen.

Pteosaurier bevölkerten die Erde vor 66 Millionen Jahren, bevor eine tödliche Asteroidenexplosion die Dinosaurierherrschaft beendet, und vor 228 Millionen Jahren.

Das in der Studie beschriebene Reptil stammt ursprünglich aus der Crato-Formation im Araripe-Becken, einem fossilreichen Gebiet im Nordosten Brasiliens, das auf eine Kreidezeit vor rund 115 Millionen Jahren zurückgeht. Die Überreste wurden in sechs perfekt komplementären gelblichen Kalksteinplatten gefunden, die in geraden Schnitten zusammenpassen, um ein fast vollständiges Bild der Kreatur zu präsentieren. Es hatte eine Flügelspannweite von über 2,5 Metern und war 3,2 Fuß (1 Meter) hoch, wobei sein Kamm 40% seiner Höhe ausmachte.

Dieser große Kopfkamm und der relativ lange Hals, so die Schlussfolgerung der Forscher, haben die Kreatur möglicherweise auf Kurzstreckenflüge und Nahrungssuche an Land beschränkt. Sie hoffen, dass zukünftige Forschungen mehr Licht in die Flugleistung, den Lebensstil und das Ökosystem dieser Tiere bringen werden.

Es war ein großer Monat für Flugsaurier, angeführt von den Nachrichten der “Furchtbarer Drache”, der den alten australischen Himmel terrorisierte. Tim Richards, der Paläontologe der University of Queensland, der die Fossilien dieser Kreatur untersucht hat, zeigte sich begeistert, als er die Nachricht vom südamerikanischen Flugsaurier hörte.

“Wow, was für ein Fund”, sagt Richards, der nicht an der PLOS One-Studie teilgenommen hat. “Der Erwerb dieses Exemplars ist zweifellos ein Sieg für die Wissenschaft.”