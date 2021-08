Fußball-Leverkusen besiegt Augsburg an der Spitze der Bundesliga, Bayern besiegt Hertha

Bayern Leverkusen hatte beim 4:1-Sieg in Augsburg am Samstag in der Bundesliga viel Hilfe geleistet. Die unglücklichen Gastgeber gaben ihnen in den ersten 14 Minuten zwei Eigentore, während Bayern München Hertha Berlin mit 5:0 hämmerte.

Augsburg geriet in der vierten Minute in Rückstand, als Linksverteidiger Jago den Ball ins eigene Netz schoss und 10 Minuten später zwei Tore verlor, als Florian Niederlechner einen Schuss am eigenen Torwart abfälschte. Niederlechner traf in der 31. Minute mit einem Treffer, holte den Ball nach einem Defensivfehler zurück und schob ihn ins Netz, doch Leverkusen legte in der zweiten Halbzeit zwei weitere Tore für einen komfortablen Sieg nach.

Leverkusen führt die Liga nach den ersten drei Spielen mit sieben Punkten vor Bayern München an. Meister Bayern besiegte die Gäste Hertha im späten Anpfiff, Robert Lewandowski erzielte einen atemberaubenden Hattrick und Thomas Müller und Jamal Musiala erzielten jeweils ein Tor.

Der polnische Stürmer hat in seinen letzten 16 Pflichtspielen mit den Bayern in jedem seiner letzten 16 Pflichtspiele mindestens ein Tor erzielt und damit den Netto-Rekord von Gerd Müller in 15 aufeinander folgenden Spielen zwischen 1969 und 1970 verbessert. Jeong Woo-Yeong aus Freiburg hat in den ersten neun Minuten zweimal getroffen, als sie eilig waren zur halben Stunde mit 3:0 gegen den VfB Stuttgart in Führung, und während sich die Hausherren kurz vor der Pause mit zwei Toren zurückwehrten, verloren sie am Ende mit 2:3.

Arminia Bielefeld verzeichnete ihr drittes Remis in drei Bundesliga-Spielen, doch erst nach einem Treffer des österreichischen Mittelfeldspielers Patrick Wimmer in der 86. Tim Lemperle aus Köln erzielte in der Nachspielzeit ein Tor gegen Bochum mit 2:1, während Mainz gegen Greuther Fürth keine Probleme hatte und zu Hause 3:0 gewann.

