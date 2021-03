Politik-Podcast: War Joe Biden im Jahr 2020 glücklich?

Das Chaos um die Wahlen im Jahr 2020 führte dazu, dass eine Geschichte oft die andere verdrängte, bevor wir Zeit hatten, uns mit irgendetwas zu befassen. Der Podcast von FiveThirtyEight Politics plante beispielsweise, im März 2020 einen Audiodokumentationsbericht zu erstellen, in dem die 72 Stunden zwischen der Vorwahl in South Carolina und dem Super Tuesday beschrieben werden, als der damalige Kandidat Joe Biden aus der Box ausstieg vermuteter Kandidat.

Es ist nie passiert. Die Pandemie hat uns eingesperrt und unsere Deckungspläne völlig durcheinander gebracht. Und das ist nicht das einzige Mal, dass wir unsere Pläne für 2020 zerrissen haben.

In dieser Episode des Podcasts reflektiert Galen Druke im Rückblick und mit ein wenig Zeit zum Atmen diese Schlüsselmomente im Rennen 2020 mit den Autoren des neuen Buches. “Glück: wie Joe Biden kaum die Präsidentschaft gewann.” Das Buch ist der erste große Bericht über die Kampagne 2020 in seiner Gesamtheit und wurde von Jonathan Allen, leitender politischer Analyst bei NBC News, und Amie Parnes, leitender Korrespondent von The Hill, verfasst.

Sie können die Episode anhören, indem Sie oben oder unten im Audio-Player auf die Schaltfläche "Abspielen" klicken Laden Sie es in iTunes herunter, das ESPN App oder Ihre Lieblings-Podcast-Plattform.

