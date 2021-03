Stille scheint ein Weg zu sein, um die Gesundheit zu verbessern

Aber die Stille kehrt zurück, da Wissenschaftler, Befürworter der Meditation und sogar Autohersteller beginnen, dies als einen Weg zur Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit zu betrachten.

Die Urbanisierung und ein immer weiter verbreitetes digitales Leben haben die Notwendigkeit einer lautlosen Ruhepause geschaffen, sagt Beth McGroarty, Forschungsdirektorin am Global Wellness Institute, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Miami. Es ist akuter geworden, seit die Coronavirus-Pandemie Millionen von Menschen dazu veranlasst hat, ihr privates und berufliches Leben auf engstem Raum zu jonglieren, sagt sie. “Die Menschen brauchen dringend Stille”, sagte sie.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2008 mit 4.861 Menschen, die mindestens fünf Jahre in der Nähe eines der sechs großen Flughäfen lebten. Europäer, veröffentlicht in Environmental Health Perspectives Journal. In Frankreich schätzte der Verband Bruitparif in einem Bericht aus dem Jahr 2019, dass der Lärm von Straßen, Zügen und Flugzeugen die Lebensdauer einiger Einwohner der Region Paris um drei Jahre verkürzte. Studien deuten darauf hin, dass Ruheperioden die Entwicklung von Gehirnzellen fördern können und dass zweiminütige Unterbrechungen der Musikpassagen den Blutdruck senken und einen Entspannungszustand induzieren können.

Die Messung der langfristigen Auswirkungen von Stille auf die Gesundheit bleibt eine Herausforderung, da viele Faktoren eine Rolle spielen, darunter, wie viel Stille man ausgesetzt ist, in welchem ​​Alter und unter welchen Umständen, erklärt Robert Zatorre, kognitiver Neurowissenschaftler am McGill Neurological Institute in Montreal . Universität. “Es ist nicht gerade so, dass die Stille selbst von Vorteil ist, es ist eher so, dass der Lärm schlecht für Sie ist”, sagt er.

Die Lärmreduzierung ist bereits ein Markenzeichen für Konsumgüter und Erlebnisse. Dunstabzugshauben enthalten elektronische Chips, die das Rumpeln von Lüftermotoren unterdrücken. Autos sind mit dickeren Fenstern, glatteren Reifen und Audiosystemen ausgestattet, die den Schallpegel in der Kabine dämpfen. In Österreich werden die Spa-Gäste der Therme Laa gebeten, beim Eintauchen ihrer Zehen in den Salzwasserpool keinen Lärm zu machen.

Mit zunehmendem Lärmbewusstsein könnten mehr öffentliche Orte und Arbeitsplätze schalldichte, elektronikfreie Räume entwickeln, in denen sich Menschen in einer ruhigen Umgebung entspannen können, sagt Joe Loizzo, Assistenzprofessor für klinische Psychiatrie in integrativer Medizin am Weill Cornell Medical College und Gründer von New York. gemeinnütziges Nalanda-Institut für kontemplative Wissenschaft. Diese Räume könnten mit natürlichem Licht beleuchtet, in beruhigenden Farben gestrichen und mit Yogamatten und flexiblen Kissen ausgestattet werden, sagt er.

Relaxx, eine im letzten Jahr gestartete App, bietet geführte Meditationssitzungen rund um das Konzept der intermittierenden Stille, 10-minütige stille Pausen, die Benutzer in ihre Routinen integrieren. “Sechsundachtzig Milliarden Neuronen in Ihrem Gehirn werden es Ihnen danken, dass Sie ihnen etwas Ruhe geben”, sagt Krishna Bhatta, ein Urologe aus Maine, der die App erstellt hat. Intermittierendes Schweigen hat den zusätzlichen Vorteil, dass Meditation für Nichtpraktizierende weniger einschüchternd ist, sagt er.

Zukünftige Fortschritte in der Akustikwissenschaft könnten einen großen Beitrag zur Schaffung anregenderer Umgebungen leisten, sagt McGroarty. Ingenieure der Boston University haben einen Kunststoff entworfen und in 3D gedruckt, der bis zu 94% der Schallfrequenzen blockiert, wenn er vor einer Geräuschquelle platziert wird. Dies geht aus einer Studie aus dem Jahr 2019 hervor, die in der Zeitschrift Physical Review B veröffentlicht wurde Technologie könnte verwendet werden, um Wände zu schaffen, die menschliche Stimmen oder das Summen einer Klimaanlage absorbieren, sagt Reza Ghaffarivardavagh, Hauptautor der Studie und Forscher am Massachusetts Institute of Technology.

Eines Tages kann das Umlegen eines Schalters ausreichen, um das Rauschen zu beseitigen. Forscher in Singapur haben ein System entwickelt, das mindestens 10 Dezibel des städtischen Lärms, der in Wohnungen eindringt, aufhebt. Das Gerät besteht aus 24 Lautsprechern, die Schallwellen aussenden, um einem Teil des eingehenden Lärms entgegenzuwirken. Dies geht aus einer Studie hervor, die im vergangenen Jahr in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde.

Ähnliche Systeme könnten bald in Zugsitze, Büromöbel und sogar in unsere Kleidung integriert werden, um leise Blasen zu erzeugen, sagt Yoel Naor, Geschäftsführer von Silentium, einem israelischen Unternehmen, das akustische Steuerungssysteme für Autos verkauft, die von Jaguar Land Rover Automotive PLC hergestellt werden. Durch ausgefeilte Algorithmen können wir immer plötzliche Geräusche wie Sirenen von Einsatzfahrzeugen hören, sagt Naor. “Ich glaube [noise-canceling technology] wird dazu führen, dass man viel lärmbewusster ist “, sagt er.

Diese Geschichte wurde aus einem Agentur-Feed ohne Textbearbeitung veröffentlicht