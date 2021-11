Polen, Litauen und Lettland planen, NATO-Artikel 4 zur belarussischen Grenzkrise auszulösen

Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki sagte der polnischen Nachrichtenagentur am Sonntag, die drei Länder seien in Gesprächen darüber, ob der Artikel ausgelöst werden soll, der eine Konsultation fordert, wenn „die territoriale Integrität, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien bedroht ist“.

Ein NATO-Beamter sagte letzte Woche, dass das Militärbündnis die Eskalation der Situation beobachte und dass „NATO-Verbündete in voller Solidarität mit Polen und anderen Verbündeten stehen, die von der Instrumentalisierung von Migranten durch Belarus betroffen sind“.

Polnische Grenzsoldaten warnen am Montag mit Lautsprechern Menschen an der Kreuzung Kuźnica-Bruzgi diese Kraft kann gegen sie verwendet werden, wenn sie Befehle nicht befolgen. Die Behörden setzten auch einen Hubschrauber und einen Wasserwerfer in das Gebiet ein, obwohl der Wasserwerfer nicht eingesetzt wurde. Eine Kolonne von Polizeifahrzeugen näherte sich der Grenze.

Tausende von Menschen waren versuchen nach polen zu überqueren in den letzten Tagen trotz Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt auf dem Boden in der Nähe des Grenzpostens gesessen. Katarzyna Zdanowicz, Sprecherin des polnischen Grenzschutzes, sagte gegenüber CNN am Montagmorgen, dass rund 4.000 Menschen entlang der Grenze campen und die Lage „sehr angespannt und sehr gefährlich“ sei.

Zdanowicz sagte, es habe am Sonntagabend in der Region Kuznica „massive erzwungene Versuche, die Grenze zu überqueren“ von einer Gruppe von 60 Personen gegeben. Diejenigen, die versuchten, die Grenze zu überschreiten, verhielten sich nach Angaben des Grenzschutzdienstes „aggressiv“. Sie bewarfen die polnische Grenzpolizei mit Steinen und Ästen. Waffen seien „auf unsere Soldaten gerichtet“ und mit einem „Kundschaftergewehr“ abgefeuert worden.

Am Montag strömten mehr Menschen in die Gegend. Eine CNN-Crew sah am Montagmorgen Tausende von Menschen im Migrantenlager Bruzgi in Weißrussland, die ihre Taschen abholten und sich auf den Weg zur polnischen Grenze machten.

Im Lager kursierte das Gerücht, die polnische Regierung könne die Grenze öffnen und einen humanitären Korridor nach Deutschland zulassen. Polen bestritt dies kategorisch, und die Menschen, die sich in der Gegend versammelt hatten, erhielten SMS von den polnischen Behörden, in denen es hieß, die Informationen seien „totale Lüge und Unsinn“. In der SMS, die auch CNN-Teammitglieder in der Region erhalten haben, heißt es teilweise: „Polen lässt keine Migranten nach Deutschland durch. Sie wird ihre Grenze schützen. Handlung.“

Das belarussische staatliche Grenzkomitee sagte, dass diejenigen, die die Grenze ansteuern, „rein friedliche Absichten“ hätten, so die belarussischen Staatsmedien BelTA.

„Die Flüchtlinge sammelten warme Kleidung, Zelte, Schlafsäcke und hofften auf ein positives Ergebnis. Mittags organisierten sie sich in einer großen Kolonne und begannen, sich in Richtung des Bruzgi-Checkpoints zu bewegen“, sagte Anton Bychkovsky, der offizielle Vertreter des Grenzkomitees.

Unterdessen verlängert die Europäische Union am Montag die Sanktionen gegen Weißrussland, den außenpolitischen Chef der Europäischen Union Josep Borrell sagte vor einem Treffen in Brüssel.

„Heute werden wir ein neues Paket von Sanktionen gegen Weißrussen verabschieden, die für das, was passiert, verantwortlich sind … und wir werden einen Rahmen schaffen, um weitere Sanktionen gegen andere Personen, Fluggesellschaften, Reisebüros und alle Beteiligten in diesem illegalen Migrantenfall zu verhängen, der an unsere Grenzen gedrängt wird , „er sagte.

Borrell sagte, er habe am Wochenende mit dem belarussischen Außenminister gesprochen und ihm gesagt, dass die Situation an der Grenze völlig inakzeptabel sei und humanitäre Hilfe benötigt werde.

Er sagte, die Europäische Union spreche „derzeit nicht über einen Militäreinsatz“.

Bundesaußenminister Heiko Maas hat gewarnt, dass Fluggesellschaften, die weiterhin Flüchtlinge nach Minsk transportieren, Überflugrechte und Landeplätze verweigert werden könnten. Maas lobte auch die Türkei dafür, den Zustrom von Menschen nach Weißrussland gestoppt zu haben.

„Alle Fluggesellschaften sollten dem Beispiel von Turkish Airlines und anderen folgen und den Menschenhandel von Lukaschenko bekämpfen. Wer sich nicht daran hält, wird mit empfindlichen Strafen belegt“, sagte Maas am Sonntag.