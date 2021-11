Die Xbox Series X mit Halo-Thema ist heute bei Best Buy erhältlich

Die limitierte Auflage, beschränkte Auflage Unendlicher Heiligenschein Xbox-X-Serie kommt heute in ausgewählten Best Buy Stores in den USA an. Die Konsole enthält eine digitale Kopie von Unendlicher Heiligenschein, die am 8. Dezember spielbar sein wird – oder vielleicht auch früher, wenn man den Internet-Gerüchten glaubt, dass heute ein Countdown endet.

Sie können bei Best Buy nach teilnehmenden Geschäften in Ihrer Nähe suchen Xbox In-Store-Event-Seite. Es scheint, dass die Seite heute erst gegen 6:00 Uhr ET gepostet wurde, laut einem Tweet des Nachschubtippers. Lord Restock. Die gleiches Konto, zusammen mit anderen Konsolen-Trackern, sagt, dass Konsolen ab heute verfügbar sein werden BestBuy.com. Sie erwarten, die . zu sehen Unendlicher Heiligenschein Die Xbox Series X wurde mit einer Reihe von PS5- und Nintendo Switch-OLEDs aufgefüllt, diese Verkäufe sind jedoch möglicherweise nur für Personen verfügbar, die am 200-Dollar-Totaltech-Support-Mitgliedschaftsprogramm von Best Buy teilnehmen.

Zusätzlich zu Heiligenschein– Xbox Series X-Thema, Geschäfte werden auch das verkaufen Sonderedition zum 20-jährigen Jubiläum von Xbox-Controller und Headset. Best Buy weist darauf hin, dass seine Mitarbeiter ab 7:30 Uhr Ortszeit mit der Ausgabe von Tickets für jedes Produkt beginnen und dass Sie nur maximal ein Ticket pro Artikel nehmen können. Wenn Sie ein Ticket erhalten, sagt Best Buy, dass „Sie die Möglichkeit haben, diesen Artikel zu kaufen.“

Lokale Medien in Bundesstaaten wie Kentucky haben berichtet, dass Menschen angefangen haben Camping außen vor Best Buy an diesem Wochenende. Wenn Sie sich fragen, ob es sich lohnt, zu Ihrem lokalen Best Buy zu gehen, können Sie sich das ansehen Liste der Crowdsourcing-Shops (mit freundlicher Genehmigung von @LordofRestocks), wo Benutzer Schätzungen darüber abgegeben haben, wie viele Personen online sind und wie viele Konsolen auf Lager zu sein scheinen. An einigen Stellen der Liste haben Benutzer sogar Schlägereien aufgezeichnet.