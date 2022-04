Picard-Star Alison Pill über den berauschenden Reiz, die Borg-Königin zu werden – The Hollywood Reporter

[Warning: This story contains spoilers for the Star Trek: Picard episode “Mercy.”]

Alison Pille hat in dieser Saison eine wilde Fahrt hinter sich Star Trek: Picard – und es hat nichts mit Raumfahrt zu tun.

Die Schauspielerin, die die brillante, aber schüchterne und unsichere Agnes Jurati spielt, wechselte in dieser Staffel dramatisch, nachdem ihre Figur von der Borg-Königin (Annie Wersching) überholt wurde. Als Agnes sich zunehmend der Kameradschaft und Verführung durch die Macht hingibt, die sie so dringend braucht, verliert sie sich selbst und gefährdet die Mission und die Zukunft.

Unnötig zu erwähnen, dass es eine geschäftige Produktion war. Pill hatte nicht nur eine epische Musiknummer in der „Two of One“-Episode, sondern die Schauspielerin machte auch ihre ersten Stunts in der dieswöchigen Episode „Mercy“, als Jurati unter dem Gewissen der Königin gegen Seven of Nine (Jeri Ryan) und Raffi (Michelle Hurd).

Immer noch etwas schwindlig von all dem, würdigte Pill seine meisterhaften Darbietungen mit Gastautoren und Regisseuren wie Lea Thompson und Star Trek ehemaliger Jonathan Frakes. Sie erklärte jedoch Der Hollywood-Reporter dass die Reise, jemanden zu spielen, in dem Gut und Böse kämpfen, eine Freude und eine einmalige Erfahrung war.

Zuallererst, wie fühlt es sich an, die Borg-Königin zu sein, die immer mehr die Kontrolle über Agnes übernimmt?

Es war sehr aufregend, die Anpassungen zu sehen, die während dieser letzten Episoden in Jurati stattfinden, und Zeit mit Annie zu verbringen [Wersching] um zu sehen, was seine Königin vorhat, denn sie ist von nun an diejenige, die die Show leitet.

Agnès ist süß, aber schüchtern und es mangelt ihr an Selbstvertrauen. Die Borg-Queen nimmt sich, was sie will. Was ist am angenehmsten zu verkörpern?

Agnes hat im Gegensatz zur Königin ein ziemlich geringes Selbstwertgefühl. (Lacht.) Also ich denke, die phantasievolle Qualität, plötzlich an die eigene Kraft zu glauben, ist berauschend, wie es für viele Menschen der Fall wäre. Aber es gibt eine Ebene von Ego – ich weiß nicht, ob Borg Egos hat (Lacht).

Sie sind so unterschiedlich, dass beide gleich viel Spaß machen. Ich meine, ich liebe Jurati so sehr. Ich denke also, dass es wirklich aufregend war, ihren Charakter in dieser Saison mehr zu etablieren und ein bisschen mehr von dem zu sehen, was sie ausmacht. Und die Art von Gelegenheiten für Komödie und Pathos, die in den Drehbüchern aufeinanderprallen, war wirklich eine Freude. Aber es macht auch Spaß, einen bösen Geist zu spielen. (Lacht.)

Apropos Drehbücher, was dachten Sie, als Ihnen klar wurde, dass Sie in dieser Saison zumindest teilweise die Borg-Königin sein würden?

[Executive producer] Akiva [Goldsman] hat mir früh davon erzählt, bevor ich überhaupt die Drehbücher gesehen habe, und ich war begeistert von der Aussicht! Während der gesamten Staffel wurde so viel geschrieben, dass wir nie wirklich wussten, wo das alles landen würde, in welcher Folge oder wie alles zusammenkommen würde. Ich habe mit den Autoren darüber gesprochen, warum Agnes sich von den Argumenten der Königin überzeugt fühlt und wie seine Der Einfluss auf die Königin könnte die Idee des Kollektivs allgemeiner beeinflussen. Ich dachte, es wäre eine faszinierende Spannung, die es zu erforschen gilt.

Besonders die heutige Folge ist eine ziemlich körperliche Agnès. Welchen Teil dieses brutalen Kampfes mit Seven of Nine und Raffi durftest oder wolltest du machen?

Ich durfte zum ersten Mal Stunts machen und war begeistert! (Lacht.) Ich erzählte meiner Tochter, dass ich den Tag damit verbracht hatte, auf Autos zu fahren, und sie war wirklich beeindruckt. Es ist in so viele Teile geschossen, aber es hat etwas Aufregendes, sich zu bewegen und jemanden auf einem Gurt rückwärts fliegen zu sehen. Es war wirklich wunderbar, die Möglichkeit zu haben, mehr körperliche Dinge zu tun, als ich jemals tun konnte.

Die meisten Ihrer Szenen in dieser Saison sind mit Annie. Können Sie mir etwas über Ihre Arbeit mit ihr auf und neben dem Bildschirm erzählen?

Sie ist wunderbar! Ich denke, sie brachte der Königin einen so interessanten Ansatz, weil Sie die zutiefst verführerischen Kräfte verstehen, die sie über jemanden wie Agnes oder irgendjemanden haben würde. Und sie projiziert diese Art von Spaß, Selbstvertrauen, alles ist möglich, was wirklich aufregend ist. Sie trägt eine Reihe von Prothesen und nicht das bequemste Kostüm – und hat es trotzdem geschafft, einer der Favoriten der Crew zu sein, einfach weil ihr Verhalten so einladend und lustig war. Der Charakter hätte mit keinem anderen halb so gut funktioniert, glaube ich nicht. Sie hat es geschafft, etwas wirklich Wichtiges einzufangen.

Die wunderbare Lea Thompson Regie bei einem Episodenblock geführt in dieser Saison, die beide tiefe Momente zwischen dir und Annie enthielten. Wie wurde es von ihr inszeniert?

Es war sehr aufregend. Erstens, eine Regisseurin zu haben und auch jemanden, der sich wirklich um das emotionale Leben der Charaktere kümmert. Wir hatten die Gelegenheit, über Motivation und das Ausprobieren neuer Dinge zu sprechen, denn ein großer Teil davon war die Etablierung unserer Borg-Königin.

Die große Gala-Szene in „Two of One“ war episch. Und dein Gesang war phänomenal. Können Sie mir etwas über diesen Produktionstag erzählen?

Das hat mich sehr gefreut [Jonathan] Frakes hat Regie geführt, weil es einfach eine Freude ist, ihn um sich zu haben und so lustig ist. Jegliche Nervosität, die ich deswegen hatte, wurde schnell von ihm und seinem Verhalten und seinem gerechten Trost in der Welt beiseite gelegt.

Ich war so aufgeregt, die Chance zu bekommen, zu singen und diese verrückte große Nummer zu spielen und die Treppe hinunterzugehen. Aber ich war auch sehr dankbar, ihn und seine Theaterausbildung und sein Verständnis von Regie zu haben, um zu wissen, wie weit man gehen und wie man damit umgeht.

Apropos Jonathan, sagte er mir in einem früheren Interview dass er Sie für einen der vielseitigsten Schauspieler hält, mit denen er je zusammengearbeitet hat, was wir deutlich sehen. Können Sie mir etwas über Ihren Prozess erzählen, um alle Töne (kein Wortspiel beabsichtigt) zu treffen, die Sie in dieser Saison emotional getroffen haben?

Vieles davon war ein Werbegeschenk der Autoren, wenn es um diese wirklich komplizierten Szenen ging. Die Verbindung zur Queen Stage war einer meiner Favoriten, die ich je machen musste. Sie haben mir wirklich erlaubt, überall hinzugehen, was ich immer tun möchte. Ich tue einfach gerne so. (Lacht.) Jeder Mensch enthält eine Vielzahl. Ich denke, Agnès‘ Schüchternheit und Genialität bewegen sich leicht in verschiedenen Bereichen. Jede Person, die ich treffe, hat all diese Gefühle, die vielleicht verborgen sind, oder all diese Talente oder Gaben, die sie vielleicht nicht mit anderen teilen, aber da sind, und sie finden es wirklich aufregend, das zu erforschen.

Das Interview wurde aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet.