Auf einem Forum am Montag sagte Liz Derr, Mitbegründerin und CEO von Simularity, dass der Abfall die Fischbestände bedrohen könnte.

„Es ist so intensiv, dass man es aus dem Weltraum sehen kann“, sagte Derr.

Die chinesische Botschaft in Manila reagierte nicht sofort auf die Aufforderung durch die Medien, den Simularity-Bericht zu kommentieren.

Die Spannungen im Südchinesischen Meer sind in diesem Jahr eskaliert, wobei Manila Peking beschuldigt, versucht zu haben, seine Küstenwachschiffe einzuschüchtern, und seine sogenannte “Seemiliz” entsendet, um philippinische Fischereifahrzeuge zu vertreiben. Im Mai, Der philippinische Außenminister forderte in einem Tweet, dass chinesische Schiffe “GET THE F**K” aus umstrittenen Gewässern holen.