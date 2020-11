Pflanzenhäute vor menschlichen Sammlern

Kunming / ExeterIn der Evolution haben jene Arten die größten Überlebenschancen, die sich am besten an die Umwelt anpassen. Charles Darwin nannte es “Überleben der Stärksten”. Forscher haben sehr selten die Möglichkeit, solche Anpassungen, die normalerweise über einen langen Zeitraum stattfinden, sozusagen „live“ zu erleben. Dies ist nun offenbar gelungen, und zwar an einer Pflanze, die in großen Mengen für die traditionelle chinesische Medizin gesammelt wird.

Die Pflanze ist im Laufe der Zeit unauffälliger geworden – und daher für den Menschen schwieriger zu finden, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift „Current Biology“. In Gebieten, in denen die Pflanze besonders häufig ausgegraben wird, verschmilzt ihr Äußeres stärker mit dem Hintergrund als in anderen Regionen. Besser getarnte Pflanzen hätten eine höhere Überlebenschance – und in diesem Fall wären es laut den Forschern Menschen, die die Spezies zur evolutionären Anpassung trieben.

Die mehrjährige Lilienpflanze mit dem wissenschaftlichen Namen Fritillaria delavayi wächst an den felsigen Hängen des chinesischen Hengduan-Gebirges. Die Farbe der Blätter variiert von grau über braun bis grün. Nach dem fünften Jahr bildet sich jedes Jahr eine einzige Blume. Die Zwiebel der Pflanze wird seit mehr als zwei Jahrtausenden in der chinesischen Medizin verwendet, schreiben die Forscher. Hohe Preise von bis zu 480 USD pro Kilogramm hätten in den letzten Jahren zu einer erhöhten Sammlung geführt. Ein Kilogramm entspricht rund 3500 Zwiebeln.

Die Forscher unter der Leitung von Martin Stevens, Professor für sensorische und evolutionäre Ökologie an der Universität von Exeter in England, haben über fünf Jahre für acht Populationen der Arten aufgezeichnet, wie gut die Pflanzen an ihre Bergumgebung angepasst waren – und wie schwierig sie für den Menschen waren zu entdecken waren. Gleichzeitig sprachen sie mit Einheimischen, um abschätzen zu können, wie intensiv die Art in der jeweiligen Region gesammelt wird.

Das Ergebnis: Der Tarnungsgrad und das Sammelvolumen korrelieren miteinander. In Regionen mit hohem Sammeldruck mischten sich die Pflanzen in unauffälligem Graubraun in die felsige Umgebung ein, während sie in unberührten Gebieten in einem frischen Grün leuchteten, das sich deutlich vom Felsen abhebt. Darüber hinaus haben die Forscher in einem Computerexperiment gezeigt, dass Pflanzen, die besser an ihre Umgebung angepasst sind, vom Menschen weniger leicht entdeckt werden können.

Anfangs wurde davon ausgegangen Fritillaria delavayi Yang Niu vom teilnehmenden Kunming-Institut für Botanik an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften sagte, dass sich ihr Aussehen wie bei anderen Tarnpflanzen geändert habe, um weniger wahrscheinlich von pflanzenfressenden Tieren entdeckt zu werden. “Aber wir haben solche Tiere nicht gefunden.” In diesem Fall ist es eher der Mensch, der die Veränderung verursacht hat. Der Selektionsdruck aus der kommerziellen Ernte ist viel stärker als der aus natürlichen Einflüssen, fügte Hang Sun vom Kunming Institute of Botany hinzu.

“Es ist bemerkenswert zu sehen, dass Menschen einen so direkten und dramatischen Einfluss auf die Färbung wilder Organismen haben können, nicht nur auf ihr Überleben, sondern auch auf ihre Entwicklung”, sagte Martin Stevens. Der Mensch hätte auch andere Abwehrstrategien in Pflanzen entwickeln können, aber bisher wurden kaum Forschungsarbeiten durchgeführt. (dpa / fwt)