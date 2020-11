Wird Grey’s Anatomy -Meredith durch einen neuen Arzt ersetzt?

Sollte Ellen Pompeo (51) at Greys Anatomie ausgetauscht werden? Die 17. Staffel der beliebten Krankenhausserie hat gerade in den USA begonnen. Hat seit 16 Jahren gespielt Ellen die Hauptfigur Chirurg Dr. Meredith Gray. Zuletzt sorgte die Schauspielerin selbst nach der 17. Staffel für Spekulationen könnte enden für sie und die Serie. Aber jetzt will eine Zeitung das wissen Ellen rausgeschmissen und die Show könnte mit einem anderen Arzt als Hauptfigur fortgesetzt werden!

Bild am Sonntag will wissen, dass die Produzenten des erfolgreichen Formats darüber nachdenken Ellens Der Vertrag läuft Ende 2020 ohne weitere Verlängerung aus. Angeblich liegt dies daran, dass der 51-Jährige eine deutlich höhere Gebühr verlangt. Mit “Grey’s Anatomy” verdient der Amerikaner satte 16,7 Millionen Euro pro Jahr. Für eine weitere Saison sollte sie nun jedoch fast 5 Millionen Euro mehr verlangen.

Ein Grund für die Macher, darüber nachzudenken, sie einfach zu ersetzen. Nach Angaben der Zeitung sollen die ersten Manuskripte mit einer neuen und vor allem günstigeren Hauptrolle angefertigt worden sein. Das Ellen eigentlich nur wegen des Gehalts zu Grey’s Anatomy hatte sie bereits im August in einem Podcast zugegeben: “Ich habe die Entscheidung getroffen, Geld zu verdienen, anstatt kreative Rollen zu verfolgen”, fügte sie hinzu “Jemele Hill ist ungestört” erklärt.

TV-Star Ellen Pompeo bei den GLSEN Respect Awards 2018 in Beverly Hills

Ellen Pompeo als Meredith Gray bei "Grey's Anatomy"

Ellen Pompeo und Patrick Dempsey

