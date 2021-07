“Pferde lachen dich aus” – Angel Bleu macht schnelles Wiederauftauchen zum Sieg | Neuigkeiten zu Pferderennen

Angel Bleu und Frankie Dettori gewinnen am Dienstag in Goodwood Unibet Vintage Stakeswood

Von Matt Butler

Die Pferde machen sich über uns lustig. Das war der unmittelbare Gedanke von Frankie Dettori, als er nach seinem Vintage Stakes-Erfolg von Angel Bleu sprang.

Der 50-Jährige hat im Rennen mehr gesehen als die meisten, aber selbst er war überrascht, als er erfuhr, dass Angel Bleu mit Unterstützung von Unibet von Ralph Beckett für die Gruppe 2 erklärt wurde – zumal er Trainer und Besitzer Marc Chan gesagt hatte, dass die Pferd brauchte eine Pause, nachdem es am Samstag in einem börsennotierten Unternehmen in Ascot angetreten war.

Angel Bleu war bei dieser Gelegenheit Zweiter hinter New Science geworden, aber die schnelle Wende war kein Problem, da er einen besseren Platz erkämpfte, um das £ 150.000-Rennen, die erste Etappe eines Trainer-Doubles der Gruppe 2 und Besitzer, zu gewinnen.

Sehen Sie, wie Angel Bleu die Unibet Vintage Stakes gewinnt

Nachdem er seinen ersten Flugausflug der Woche sicher absolviert hatte und bereits wusste, dass er am späteren Dienstagnachmittag keine Stradivari im Goodwood Cup fahren würde, sagte Dettori: “Ich sagte zu Ralph: ‘Hör zu, gib ihm einfach eine Pause. weil es im Moment ein bisschen langwierig ist“. Ich sagte Marc Chan, einem Freund von mir in Hongkong, dass ich Ralph sagte, er solle ihm eine Pause gönnen.

„Dann ruft mich Ralph am Sonntagmorgen an, um zu sagen: ‚Ich habe es am Dienstag in Goodwood gesagt’. Ich frage mich, was Marc von mir hält, das Pferd geht hin und gewinnt auch. Die Pferde lachen dich aus.

In einem Free-Trikot bewältigte Angel Bleu eine ganz andere Oberfläche als das schnelle Spielfeld, das er am King-Georgs-Tag erlebt hatte.

Dettori versuchte, ihn vom Tempo der Austrian Theory abzubringen, folgte den dahinterliegenden neben Coventry Stakes-Sieger Berkshire Shadow und schickte den 13-8-Favoriten hier.

Gedrängt, zwei Stadien herauszufordern, duckte er sich nur, indem er gegen die österreichische Theorie verstieß und dabei die Akropolis störte. Seine Herausforderung war tatsächlich vorbei, aber Angel Bleu startete und hatte den Vorteil, den späten Vorstoß außerhalb von Berkshire Shadow zu positionieren.

Marc Cranham