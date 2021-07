Neff führt den ersten olympischen Mountainbike-Podiumsplatz der Schweiz an

Mountainbike Jolanda Neff Die Schweiz übernahm am Dienstag in Japan die Führung in der ersten Runde und hat es nie bereut. Sie gewann das erste Gold ihres Landes bei den Frauen um mehr als eine Minute und überholte damit den ersten olympischen Podestplatz eines Landes in der Geschichte der Disziplin.

Neffs Landsleute Sina Frei und Linda Indergand gewann Silber und Bronze und schlug die nächste Gruppe von Läufern um etwa eine Minute selbst, um die dominanteste Leistung eines Teams bei diesen Spielen in Tokio zu vollenden.

Die erste und einzige andere olympische Medaille der Schweiz im Mountainbike der Frauen vor Tokio war Barbara Blättergewann die Silbermedaille bei den Spielen in Sydney im Jahr 2000. Zusammen mit seinen drei Medaillen, die er am Dienstag auf einmal gewonnen hatte, übertrafen die Deutschen und Kanadier die drei Medaillen am meisten.

Neff, der sich letzten Monat bei einem Rennen die Hand gebrochen hatte, führte alle fünf kompletten Runden in 1:15:46 Minuten ins Ziel. Die Weltmeisterin von 2017 und ihre Landsleute beherrschten zusammen mehr als die Hälfte des Rennens und teilten sich die letzten drei Runden in Führung. Ihr Siegesabstand – 1:11 – übertraf den der Italienerin Paola Pezzo gegenüber Atlanta im Jahr 1996, der größte in der Geschichte der Spiele.

Anzeige

Vor dem Start des Rennens änderten die Offiziellen den Izu ITB-Kurs aufgrund “extremer Wetterbedingungen” von sechs auf fünf Runden und fügten eine Rampe zum Sakura Drop, dem Standort von Solo-Crash am Montag mit dem niederländischen Medaillenanwärter Mathieu van der Poel, was letztendlich nicht endete.

österreichisch Laura Stigger führte in der Startschleife, bevor er von den Franzosen überholt wurde Loana Lecomte am Start der ersten kompletten Runde, gefolgt von einer Verfolgungsgruppe von vier Fahrern.

Später in einem schwierigen Teil des Kurses, während andere im Dreck kämpften, nutzte Neff einen separaten Weg, um die Führung zu übernehmen.

Lecomtes Teamkollege Pauline Ferrand-Prévot , der amtierende zweifache Weltmeister, tauschte dann die Führung mit Neff ein, bis ein unglücklicher Rutsch den felsigen Hang der Chopsticks hinunterrutschte. Sie versuchte, die kürzeste Linie in der Formation zu nehmen, aber ihr Fahrrad rutschte und verschwendete wertvolle Zeit, als es auf den Boden fiel.

Anzeige

Neff führte die erste Runde an und kontrollierte den Rest der Strecke, baute seinen Vorsprung auf 50 Sekunden am Ende der zweiten Runde aus und hielt ihn für die dritte, vierte und fünfte Runde.

Zufällig oder vielleicht gar nicht belegte das Schweizer Trio die Plätze eins, zwei und sechs in der Olympische Testveranstaltung im Oktober 2019.

[Full Women’s Mountain Biking Results]