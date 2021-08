Galle, Weißrussland und Sportdrama: Die Olympischen Spiele waren voller ...

Von links nach rechts: Krystsina Tsimanouskaya aus Weißrussland tritt am 30. Juli 2021 im Olympiastadion in Tokio in den 100-Meter-Playoffs der Frauen an. (Foto: EPA-EFE / Valdrin Xhemaj) | Der Tunesier Ahmed Hafnaoui jubelt über den Sieg im 400-m-Freistil-Finale der Herren am 25. Juli 2021. (Foto: EPA-EFE / Valdrin Xhemaj) | Anna Kiesenhofer aus Österreich gewinnt das Frauen-Straßenradrennen am 25. Juli 2021. (Foto: EPA-EFE / Christopher Jue) | Goldmedaillengewinner Katar Mutaz Essa Barshim bei der Siegerehrung im Hochsprung der Herren am 02. August 2021 (Foto: EPA-EFE / Franck Robichon)

Bei einer actiongeladenen Olympiade in Tokio im Schatten einer Pandemie beschränkten sich die Umwälzungen nicht auf Stadien und Sportplätze.

Hier sind einige der größten Überraschungen der Spiele in Tokio:

Defekt von Weißrussland

Einer der dramatischsten Momente der Olympischen Spiele war wohl, als die olympische Sprinterin Krystsina Tsimanouskaya sich weigerte, einen Rückflug zu nehmen, nachdem sie von den Spielen abgezogen und gegen ihren Willen zum Flughafen gebracht wurde.

Der 24-Jährige erhielt aus Polen ein humanitäres Visum, nachdem er die Trainer-Nationalmannschaft öffentlich wegen Fahrlässigkeit kritisiert hatte. In Polen sagte Tsimanouskaya, ihre Familie habe Angst, dass sie bei einer Rückkehr nach Weißrussland in eine psychiatrische Abteilung geschickt werden würde.

Bilanzen veröffentlicht

Die amerikanische Turnerin Simone Biles schied nach nur einem Sprung bei den Olympischen Spielen in Tokio aus dem Damen-Team-Wettkampf aus, um dann nach dem Kampf gegen einen Fall von “die gewundenen„Bronze am Balken zu gewinnen.

Die 24-jährige US-Amerikanerin war in Vorbereitung auf rekordverdächtige sechs Goldmedaillen nach Japan gekommen, schockierte die Sportwelt aber, als sie nach nur einem Sprung aus dem Auftakt ausschied.

Galle kehrte zum Wettkampf zurück und machte darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, die psychische Gesundheit an die erste Stelle zu setzen.

“Ich habe es für mich getan und war einfach stolz auf mich, dass ich noch einmal antreten durfte”, sagte sie.

Können wir zwei Goldmedaillen haben?

aus Katar Mutaz Essa Barshim, 30, und der Italiener Gianmarco Tamberi, 29, waren Kopf an Kopf im Hochsprung der Männer, als ihnen ein Play-off angeboten wurde, um den Sieger zu bestimmen.

Stattdessen fragte Barshim: „Können wir zwei Goldmedaillen haben? In einem Bild, das zu einem der denkwürdigsten der Spiele in Tokio geworden ist, nickte der Offizielle und die beiden Athleten reichten sich die Hände und riefen vor Freude.

Die Teenagerrevolte

Die Olympischen Spiele in Tokio markierten den Startschuss für neue, auf die Jugend ausgerichtete Sportarten, insbesondere Surfen und Skateboarden, die ein neues Publikum anzogen.

Teens und Tweens standen im Mittelpunkt des Skateboardings, wo mit 13 Momiji Nishiya wurde die jüngste japanische Goldmedaillengewinnerin, nachdem sie das Street-Skateboarding-Event der Frauen gewonnen hatte.

Die Medaillensammlung in Japan

Die Gastgebernation brach in Tokio ihre eigenen Medaillenrekorde. Japan gewann 58 insgesamt, den fünfthöchsten mit 27 Goldmedaillen – nur hinter den Vereinigten Staaten und China – in Sportarten, die von Skateboarding bis Wrestling reichen.

Fallen und klettern

Niederländische Sifan Hassan konnte sich ihren Traum vom Gewinn eines olympischen Triples auch nach ihrer überraschenden Erholung im 1500-Meter-Lauf, wo sie stürzte und stürzte, nicht erfüllen.

In einer bemerkenswerten Leistung erholte sich Hassan und rannte über das Feld, um die Hitze zu gewinnen und das Halbfinale zu erreichen. Am Ende musste sich Hassan mit Bronze über 1.500 m zufrieden geben, obwohl sie sich erholte, um das 10.000-m-Gold über die 5.000 m hinzuzufügen, das sie bereits erreicht hatte.

Sieg für den Lehrer

Wenig bekannter österreichischer Hobbyradfahrer Anna KiesenhoferEr, ein Vollzeitlehrer, machte im Straßenrennen einen gewagten Solo-Ausbruch und blieb irgendwie an der Seitenlinie, um die Ziellinie absolut ungläubig zu überqueren.

“Ich bin froh, dass ich nicht zu viel Angst hatte und es ausprobiert habe”, sagte Kiesenhofer nach dem Gewinn von Österreichs erster Radsport-Goldmedaille seit den Premierenspielen von 1896.

Tunesien betäubt

Vielleicht wird keine Medaille aus den Spielen wilder gefeiert als eine, die ein 18-Jähriger gewonnen hat Ahmed Hafnaoui aus Tunesien, der die schwimmenden Superkräfte mit einem Sieg in Bahn acht der 400er Freistil der Männer verblüffte.

“Es war ein Traum und er wurde wahr – es war mein bestes Rennen aller Zeiten”, sagte Hafnaoui in einer olympischen Untertreibung, nachdem er sich trotz der langsamsten Qualifikation für das Finale gegen den Australier Jack McLoughlin und den Amerikaner Kieran Smith durchgesetzt hatte.

Hafnaoui erhielt die ultimative Bestätigung, als der US-Medaillengewinner Michael Phelps, der größte Schwimmer der Geschichte, seine Leistung als “ein unglaubliches Schwimmen” bezeichnete.

Ausfahrt Osaka

Wenige Tage nach dem Anzünden des olympischen Kessels verließ der japanische Superstar Naomi Osaka den Tenniswettbewerb in der dritten Runde.

Die Nummer zwei der Welt wurde von der Tschechin Marketa Vondrousova in ihrem ersten Turnier seit ihrem Rücktritt von Roland Garros im Mai eliminiert, als sie sagte, sie habe fast drei Jahre lang an Depressionen gelitten.

“Ich hatte dieses Mal wirklich das Gefühl, dass es viel Druck gibt”, sagte Osaka. “Ich denke, vielleicht liegt es daran, dass ich noch nie bei einer Olympiade war und die erste, die hier war, ein bisschen zu viel war.”

Italienischer Traum

Die Italiener freuten sich, nachdem ihr Leichtathletikteam in Tokio ihr fünftes Gold gewonnen hatte und damit ihre Medaillenbilanz über den bisherigen Rekord von 36 bei den Spielen in Rom 1960 übertraf.

Lamont Marcell Jacobs holte mit Gold den wohl größten Schocksieg der 100-Meter-Geschichte. “Italien träumt weiter … wir sind die Schnellsten der Welt”, titelte die Zeitung. Corriere della Sera nachdem Italien überraschend Gold in der 4 × 100-Meter-Staffel der Männer hinzufügte und Großbritannien um eine Hundertstelsekunde schlug.

Frauen in Spielen

Einige der schillerndsten und dramatischsten Momente der Spiele stammen von Frauen.

Die Amerikanerin Raven Saunders protestierte vom Podium und Kiwi Laurel Hubbard war die erste offen transgender Olympionikin, die in einer anderen Geschlechterkategorie als der bei der Geburt zugeschriebenen antrat.

„Das Duell im Pool“ zwischen der Amerikanerin Katie Ledecky, der dominierenden Schwimmerin bei den Spielen in Rio 2016, und der Australierin Ariarne Titmus war eines der aufregendsten Spiele.

Titmus, der den Spitznamen “The Terminator” trägt, gewann die Krone von Ledecky über 200m und 400m Freistil, während Ledecky sich über die langen Distanzen als unantastbar erwies und Gold über 800m und 1.500m gewann.

Eine weitere Australierin, Emma McKeon, schrieb Geschichte, indem sie als erste Schwimmerin sieben Medaillen in einem einzigen Spiel gewann, darunter vier Goldmedaillen. Reuters / DM