Pechmagnet Modell 3 ?: Elon Musk auf Twitter: Tesla rutschte so knapp an der Insolvenz vorbei | Botschaft

?? Produktionshölle und rote Zahlen machten es Tesla schwer

?? Gespräch auf Twitter: Frage zum Konkurs gestellt

?? Musk berichtet von “Stress und Schmerz” aus Modell 3

Modell 3 machte es Tesla nicht leicht. Das Fahrzeug wurde nach den bisherigen Luxusvarianten als massengerechtes Modell konzipiert und galt bereits als Hoffnungsträger schlechthin. Aber dann brach die bekannte Produktions- und Lieferhölle über dem Autohersteller ein. Nach Angaben des CEO waren die Schwierigkeiten, mit denen das Elektroautounternehmen beim Start des Modells 3 auf dem Weg zur Massenproduktion konfrontiert war, verursacht Elon Musk “Stress und Schmerz.” Der 49-Jährige sagte dies kürzlich auf Twitter.

Schwierige Zeiten für Tesla: kurz vor dem Bankrott

Vor einigen Tagen war CEO Musk auf der Gesundheitsnachrichtenplattform Twitter wieder gut gelaunt. Während eines Austauschs über Teslas Fundraising-Geschichte fragte ein Benutzer, wie nahe Tesla dem Bankrott sei. Musk antwortete, dass das Unternehmen erst einen Monat vor dem Konkurs war. “Die Startphase des Modells 3 war lange Zeit extrem stressig und schmerzhaft – von Mitte 2017 bis Mitte 2019. Die Hölle für Produktion und Logistik.”

Am nächsten kamen wir ungefähr einen Monat. Die Modell 3-Rampe war lange Zeit extremem Stress und Schmerzen ausgesetzt – von Mitte 2017 bis Mitte 2019. Produktion und Logistik Hölle. – Elon Musk (@elonmusk) 3. November 2020

In der Vergangenheit wurde das Modell 3 oft als Produktionshölle bezeichnet. Die Massenproduktion war für Tesla eine große Herausforderung. Lieferengpässe wurden aber auch in der Startphase des Hoffnungsträgers zur Hürde. Anstelle eines reibungslosen Starts stellte sich heraus, dass das Modell 3 ein Magnet mit kleiner Teilung war, der es Tesla für eine bestimmte Zeit schwer machte. Aber die Schwierigkeiten scheinen nun überwunden zu sein: Die Autoexpertin Sandy Munro war von der Elektroauto-Firma überzeugt und sagte kürzlich, dass Tesla versucht habe, seine eigenen elektrifizierten Modelle zu entwickeln. Zehn Jahre vor der Konkurrenz Sein.



Weg von der Hölle zum wertvollsten Autohersteller der Welt

Der Fokus lag lange Zeit auf den Produktionszahlen des Modells 3 und war zumindest bei Tesla das Maß aller Dinge. Seit der Überwindung der “Produktionshölle” ist viel passiert: In der Zwischenzeit werden nicht nur die Zahlen für die E-Mittelklasse-Limousine veröffentlicht, sondern auch eine neue Fabrik in Shanghai eröffnet. Die Aktie stieg auf neue Höhen, was zu einem Aktiensplit führte. Darüber hinaus kann sich die Musk-Gruppe jetzt als der wertvollste Automobilhersteller der Welt bezeichnen. Und Tesla hat das kürzlich angekündigt fünftes Quartal in Folge schwarze Zahlen. Aber auch diesbezüglich ist nicht jeder überzeugt. Ein Analyst kritisierte kürzlich, dass die Gewinne von Tesla größtenteils waren basierend auf dem Verkauf von Umweltzertifikaten.

Theresa Holz / finanzen.net Redaktion

