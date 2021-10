Paysafe: Paysafecard gewinnt den Hermes Business Award 2021

22. Oktober 2021

Wien, Österreich – paysafecard, einer der weltweit führenden Anbieter von eCash-Lösungen und Teil der führenden spezialisierten Zahlungsplattform Paysafe (NYSE: PSFE), erhielt den renommierten Hermes Business Award, der erfolgreiche Unternehmen der österreichischen Wirtschaft würdigt, mit dem ersten Platz in der Kategorie „Service Anbieter“ Kategorie. Die Preisverleihung fand am Donnerstag, 21. Oktober, in der Hofburg in Wien statt.

paysafecard wurde im Jahr 2000 als Start-up in Wien gegründet und hat sich seitdem innerhalb von Paysafe zu einem Global Player im alternativen Zahlungsverkehr entwickelt. Zu den eCash-Lösungen des Teams mit 250 Mitarbeitern in Österreich gehören paysafecard und Paysafecash. paysafecard ist eine preisgekrönte Prepaid-Zahlungslösung mit einem 16-stelligen Code. Es ist zu einer beliebten Online-Zahlungsmethode geworden, nicht zuletzt, weil es für Verbraucher sicher und bequem ist, und wurde von vielen Technologiegiganten als Zahlungslösung in ihre App-Stores integriert. Paysafecash ermöglicht es Benutzern, Bargeldtransaktionen online durchzuführen. Damit werden Kundengruppen erreicht, die keine Kreditkarten oder Bankkonten besitzen oder diese nicht online nutzen wollen und ermöglicht ihnen die Teilnahme am digitalen Marktplatz.

CEO Udo Müller kommentierte: „Ich bin sehr stolz auf das, was dieses Team geleistet hat. Wir haben uns in den letzten Jahren stark auf Expansion konzentriert, sowohl geografisch als auch durch neue internationale Handelspartner, die ihren Kunden unsere eCash-Lösungen anbieten. diese erfolgreiche Strategie mit unseren jüngsten Akquisitionen in Lateinamerika und Deutschland zu nutzen, die es uns ermöglichen werden, unsere Zahlungslösungen in Kürze in mehr als 60 Ländern an mehr als einer Million Verkaufsstellen anzubieten.Diese Auszeichnung ist eine willkommene Anerkennung unserer Leistungen und I Ich fühle mich geehrt, dieses Team weiterhin zu leiten, während wir zusammenarbeiten, um viele andere Meilensteine ​​​​zu erreichen. ”

Mit dem österreichischen Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort als Träger des Preisverleihungsprogramms will es wirtschaftliche Spitzenleistungen und die dahinterstehende Führungsrolle würdigen. Der paysafecard Award soll unternehmerische Leistungen würdigen und zu zukünftigen Erfolgen motivieren. paysafecard wurde für seine jüngste finanzielle Leistung, basierend auf wichtigen Leistungsindikatoren wie Umsatz und Betriebsgewinn (EBIT), ausgezeichnet.

Aufpaysafecard

paysafecard, ein Marktführer für eCash-Zahlungslösungen, wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wien. paysafecard ist Teil der führenden spezialisierten Zahlungsplattform Paysafe, die ein breites Portfolio an innovativen Zahlungslösungen und Dienstleistungen anbietet. paysafecard bietet Prepaid- und Online-Zahlungslösungen unter den Marken paysafecard, paysafecard account, paysafecard Mastercard® und Paysafecash an. Die paysafecard ist an mehr als 650.000 Verkaufsstellen in 50 Ländern erhältlich und ermöglicht einfache und sichere Online-Bargeldtransaktionen. Durch die Verwendung eines 16-stelligen paysafecard-Codes benötigen Kunden weder ein Konto noch eine Kreditkarte, um über das Internet zu bezahlen, und schützen so ihre vertraulichen Finanzinformationen. 2018 hat paysafecard Paysafecash entwickelt, mit dem Kunden zunächst online einkaufen und dann ihre Offline-Bareinkäufe sicher an der nächsten Zahlstelle bezahlen können. Paysafecash ist bereits in fast 30 Ländern verfügbar. Im Jahr 2020 erreichte paysafecard ein Transaktionsvolumen von 4 Milliarden Euro. www.paysafecard.com

Über Paysafe Limited

Paysafe Limited („Paysafe“) (NYSE: PSFE) (PSFE.WS) ist eine führende Spezialzahlungsplattform. Sein Hauptziel besteht darin, Unternehmen und Verbrauchern die nahtlose Verbindung und Transaktion mit modernster Zahlungsabwicklung, digitaler Geldbörse und Online-Zahlungslösungen zu ermöglichen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsverkehr, einem annualisierten Transaktionsvolumen von 100 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 und rund 3.400 Mitarbeitern an mehr als 12 Standorten weltweit verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher mit 70 Zahlungsarten in mehr als 40 Währungen auf der ganzen Welt. Die über eine integrierte Plattform bereitgestellten Paysafe-Lösungen sind auf mobil initiierte Transaktionen, Echtzeitanalysen und die Konvergenz zwischen physischen und Online-Zahlungen ausgerichtet. Weitere Informationen gibt es unter www.paysafe.com.

Medienkontakt:

Sanna Raza, Leiterin Unternehmenskommunikation DACH | [email protected] +43 676 765 7202

Robert Bauer, accelent communications gmbH | [email protected]

+43 1 227 60 40-60