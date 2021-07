Patson Daka: Leicester City schließt 23-Millionen-Pfund-Transfer des sambischen Stürmers zu Red Bull Salzburg ab | Fußballnachrichten

Patson Daka hat seinen Wechsel von Red Bull Salzburg nach Leicester City abgeschlossen, wobei die Gebühren auf rund 23 Millionen Pfund geschätzt werden.

Der sambische Stürmer, der in der vergangenen Saison in allen Wettbewerben 34 Tore in 42 Spielen erzielte, hat im King Power Stadium einen Fünfjahresvertrag unterschrieben.

Ein Stürmer stand in diesem Sommer ganz oben auf der Prioritätenliste von Brendan Rodgers, und Daka, 22, ist Leicesters Ziel Nummer eins geworden, obwohl Odsonne Edouard von Celtic ebenfalls mit dem Verein verbunden ist.

“Ich freue mich so sehr, diesem großartigen historischen Verein beizutreten. Es war mein Traum und ich bin so glücklich und freue mich auf den nächsten Schritt”, sagte Daka. LCFC-Fernsehen.

“Ich habe Leicester von dem Moment an verfolgt, in dem sie die Liga gewonnen haben. Ich denke, dies ist der perfekte Ort für mich, da sie eine Mannschaft sind, die um die Titel kämpft. Ich weiß, dass es nicht einfach wird, aber ich fühle mich bereit, dies anzugehen.” neue Herausforderung.

Bild:

Patson Daka traf bei Red Bull Salzburg mit Erling Haaland zusammen



“Ich werde jeden Tag mein Bestes für den Verein geben und freue mich darauf, die Fans von Leicester City bald im Stadion zu sehen.”

Daka ist der neueste Salzburger Star, der in die Premier League wechselt, wobei das Liverpooler Trio Sadio Mane, Naby Keita und Takumi Minamino alle für den österreichischen Verein gespielt hat.

Er spielte neben Erling Haaland von Borussia Dortmund, als der norwegische Stürmer in der ersten Hälfte der Saison 2019-2020 für Salzburg spielte.

Daka war in der vergangenen Saison mit 27 Toren in 28 Spielen Österreichs Bundesliga-Torschützenkönig und wurde zum Ligaspieler der Saison gewählt, nachdem er Salzburg zum achten Titel in Folge verhalf.

