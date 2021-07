Shanghai Astronomical Museum: Das größte astronomische Museum der Welt wird in China eröffnet

Geschrieben von Jacqui Palumbo, CNN

In Shanghai wird das größte astronomische Museum der Welt eröffnet, dessen komplizierte krummlinige Form die Geometrie des Kosmos widerspiegelt. Da nirgendwo gerade Linien oder rechte Winkel verwendet werden, besteht die Struktur stattdessen aus drei übereinanderliegenden Bögen, die auf die Bahnen von Himmelskörpern anspielen.

Das 420.000 Quadratmeter große Shanghai Astronomical Museum – eine Filiale des Shanghai Science and Technology Museum – hat am Freitag geöffnet und wird Ausstellungen, ein Planetarium, ein Observatorium und ein 78 Meter hohes Sonnenteleskop beherbergen. Entworfen wurde es von der amerikanischen Firma Ennead Architects, die 2014 einen internationalen Wettbewerb für die Gestaltung des Gebäudes gewann.

Das Shanghai Astronomical Museum wurde bewusst ohne gerade Linien oder rechte Winkel gestaltet. Anerkennung: Mit freundlicher Genehmigung von Ennead Architects

„Wir dachten wirklich, wir könnten die Architektur nutzen, um einen unglaublichen Einfluss auf dieses gesamte Erlebnis zu haben“, sagte der leitende Designer und Partner Thomas J. Wong in einem Videointerview. “Das Gebäude soll diese Verkörperung von … astronomisch inspirierter Architektur sein.”

Durch den Verzicht auf gerade Wände zugunsten von Bogenlinien hofften Wong und sein Team zu zeigen, dass alles im Universum in ständiger Bewegung ist und von einer Reihe von Kräften regiert wird.

Beeinflusst wurden sie laut Wong auch vom “Drei-Körper-Problem”, der ungelösten Frage, wie sich die Bewegung von drei Himmelskörpern – wie Planeten, Monde oder Sterne – anhand ihrer Beziehungen mathematisch berechnen lassen. zum anderen. Während diese Berechnung mit zwei Himmelskörpern durchgeführt werden kann, werden die Wege bei dreien chaotisch und unvorhersehbar.

Der Oculus am Haupteingang fungiert als Zeitmesser, mit einem leuchtenden Kreis, der die Jahreszeit und die Tageszeit anzeigt. Anerkennung: Mit freundlicher Genehmigung von Ennead Architects

„Der Grund, warum wir das Drei-Körper-Problem für interessant hielten, ist, dass es sich um einen komplexen Satz von Umlaufbahnen handelt“, erklärte Wong. “(Dies sind) dynamische Beziehungen, im Gegensatz zu einem Kreis um das Zentrum. Und das war Teil der Absicht (des Designs) – diese Komplexität einzufangen.”

In Wongs Konzept übersetzt sich das kosmische Rätsel in drei gewölbte Formen: ein Oculus, eine Kugel und eine umgekehrte Kuppel, die sich jeweils auf die Sonne, den Mond und die Sterne beziehen. Jedes beherbergt eine bedeutende Touristenattraktion oder ein Designmerkmal.

Besucher begegnen zuerst dem Oculus, der sich über dem Haupteingang des Museums öffnet. Es verhält sich wie eine Uhr und erzeugt einen Sonnenkreis, der den ganzen Tag über den Boden wandert und die Zeit und Jahreszeit anzeigt.

Das in einer großen Kugel untergebrachte Planetarium wurde mit minimaler sichtbarer Stütze gebaut, um schwerelos zu wirken. Anerkennung: Mit freundlicher Genehmigung von Ennead Architects

Als nächstes folgt das Planetariumstheater, das von einer Kugel umschlossen ist und wie ein Mondaufgang aus dem Dach des Gebäudes ragt. Der Bauch des massiven Bauwerks scheint schwerelos zu schweben, darunter ist Platz zum Laufen.

Schließlich bietet eine riesige umgekehrte Glaskuppel auf dem Dach den Besuchern die Möglichkeit, den Nachthimmel offen zu sehen, was in einer Pressemitteilung als “eine echte Begegnung mit dem Universum zum Abschluss der simulierten Erfahrung auf der Spitze” beschrieben wird.

„Wir möchten, dass die Menschen die besondere Natur der Erde als einen Ort verstehen, der Leben beherbergt, anders als alle anderen Orte im Universum, die wir kennen“, sagte Wong.

Die umgekehrte Glaskuppel bietet den Besuchern die Möglichkeit, einen atemberaubenden Blick in den freien Himmel zu genießen. Anerkennung: Mit freundlicher Genehmigung von Ennead Architects

Mit Büros in den USA und China ist Ennead Architects auch für das berühmte Rose Center for Earth and Space in New York im American Museum of Natural History verantwortlich, ein Projekt, das von einem der Gründer des Unternehmens, James Polshek, mitentwickelt wurde. Wong sagte, es gebe “eine Abstammung” zwischen den beiden Gebäuden.

„Polschek nannte das Rosenzentrum eine ‚kosmische Kathedrale’“, sagte Wong. “Es ist sehr passend für die Erfahrung hier im Shanghai Astronomical Museum.”