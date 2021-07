Parkplätze und Flughäfen zählen nicht für die ländliche Breitbandfinanzierung, sagte FCC gegenüber SpaceX

Die Federal Communications Commission teilte SpaceX und anderen Unternehmen am Montag mit, dass die Milliarden an ländlichen Breitbandzuschüssen, die sie im letzten Jahr vergeben hat, nicht in bereits verbundenen Gebieten wie „Parkplätzen und gut versorgten städtischen Gebieten“ verwendet werden können, unter Berufung auf Beschwerden. Um ihr Subventionsauktionsprogramm “aufzuräumen”, hat die Kommission Unternehmen die Möglichkeit geboten, Finanzierungsanträge in bereits bedienten Gebieten zu stornieren.

Die Unternehmen, die die Zuschüsse erhalten haben, müssen die Arbeit tun, um festzustellen, ob sie Anspruch auf das Geld haben, schrieb Michael Janson, Direktor der Rural Broadband Task Force der FCC, in einem Brief an den CFO von SpaceX, David Finlay. Ähnliche Briefe, zuerst von Bloomberg berichtet, wurden an andere Begünstigte des Rural Digital Opportunity Fund der Kommission geschickt, einer 9,2 Milliarden US-Dollar-Auktion zum Breitbandausbau in ländlichen Gebieten, die keinen oder keinen Service haben.

Das Satelliten-Internetnetzwerk von SpaceX, Starlink, gewann im vergangenen Dezember 886 Millionen US-Dollar im Rahmen des RDOF-Programms, und 196 andere Unternehmen erhielten ebenfalls einen Anteil an den 9,2 Milliarden US-Dollar. Nach den Auszeichnungen haben Berichte von Organisationen wie der Competitive Carriers Association, einer Interessenvertretung, die allgegenwärtigen Mängel und Verschwendung im Ansatz der FCC hervorgehoben. “Die weit verbreiteten Fehler in Breitbanddaten werden bald Hunderte Millionen Dollar an Bundesbreitbandzuschüssen in Gebiete des Landes schicken, die am wenigsten Unterstützung benötigen.” in einem CCA-Bericht vom Mai heißt es.

Ein weiterer Bericht der Freien Presse, eine medienpolitische Organisation, stellte fest, dass mehr als 700 Millionen US-Dollar an RDOF-Mitteln ausgegeben wurden, um Breitband in Gebieten auszubauen, in denen es bereits vorhanden ist. Dem Bericht zufolge gingen 111 Millionen US-Dollar des 886-Millionen-Dollar-Anteils von SpaceX in gut erschlossene städtische Gebiete und willkürliche Grundstücke ohne Infrastruktur, dünne Autobahn-Mittelstreifen und leere Grasflächen auf Parkplätzen, New York City und große Ladengeschäfte.

Die RDOF-Zuschüsse wurden unter dem ehemaligen FCC-Vorsitzenden Ajit Pai angekündigt, einem Republikaner, der zurücktrat, als Präsident Biden Präsident wurde. Free Press hatte das RDOF-Programm unter der Führung von Pai kritisiert und die Aufsicht von Rosenworcel gelobt, nachdem die Briefe am Montag an RDOF-Unternehmen verteilt worden waren.