Halo Infinite bekommt mehr Multiplayer-Playlists, wie SWAT und Slayer

Es war weniger als ein Monat seit dem verlassen Unendlicher HeiligenscheinMultiplayer, aber seitdem hat Entwickler 343 Industries das Feedback der Community berücksichtigt, wenn das Team zukünftige Änderungen am Spiel plant. Dazu gehört eine Überarbeitung von Unendlicher HeiligenscheinMultiplayer-Wiedergabelisten.

Auf Twitter brachte der 343-Community-Manager John Junyszek Licht in die Pläne des Spiels und sagte, das Studio arbeite daran, Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) und Free-For-All-Playlists hinzuzufügen, bevor es endet. Sie werden nicht bereit sein für Unendlicher Heiligenscheinalso der offizielle Start am 8. Dezember.

Sprechen wir über Halo Infinite-Wiedergabelisten!

Wir haben Ihre Kommentare gelesen und arbeiten an Plänen, Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) und Free-For-All-Playlists hinzuzufügen, während wir sprechen. Sie landen nicht vor dem 8. Dezember, aber das Team drängt darauf, sie vor Ende des Jahres einzubringen – John Junyszek (@Unyshek) 3. Dezember 2021

Junyszek sagte auch, dass die Entwickler planen, eine Social Slayer-Playlist hinzuzufügen, aber das wird nicht passieren Unendlicher Heiligenschein bis „nach den Ferien“.

Eine Social Slayer-Playlist (mit mehreren Variationen) ist ebenfalls in Arbeit (wir sehen diese Anfrage am häufigsten), aber wir werden sie erst nach den Feiertagen vorbereiten können. Wir hoffen, Sie können die Ankommenden verstehen und schätzen, bevor das Team eine wohlverdiente Pause einlegt! – John Junyszek (@Unyshek) 3. Dezember 2021

Dies ist eine große Änderung, da Spieler in der aktuellen Version von . keine Playlist auswählen können, um einen einzelnen Spielmodus zu spielen Unendlicher Heiligenschein. Stattdessen werden die Spieler in eine Auswahl von zufälligen Spielmodi versetzt – wenn Sie also beim Deathmatch bleiben oder den zielbasierten Missionen ausweichen möchten, haben Sie kein Glück.

Dies ist nicht die erste Änderung, die 343 nach Spieler-Feedback implementiert wurde. Vor dieser Ankündigung äußerten Spieler auch Bedenken bezüglich Unendlicher HeiligenscheinKampfpass-Fortschritt. Als Reaktion darauf gaben 343 bekannt, dass die Spieler Erfahrung sammeln könnten, indem sie jeden Tag eine Reihe von Spielen spielen.

Unendlicher HeiligenscheinDer kostenlose Multiplayer ist jetzt auf Xbox One, Xbox Series X und Windows-PC verfügbar. Das vollständige Spiel, einschließlich seiner Kampagne, wird nächste Woche veröffentlicht.