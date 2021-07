Papst nimmt nach und nach seine Arbeit wieder auf, geht spazieren, isst mit Assistenten, sagt der Vatikan

Papst Franziskus küsst zwei Mädchen während eines Treffens mit Jugendlichen im Stadion Jose Maria Morelos y Pavon in Morelia, Mexiko am 16. Februar 2016. REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

VATIKANSTADT, 10. Juli (Reuters) – Papst Franziskus setzt seine normale Genesung nach einer Darmoperation fort, kehrt allmählich zur Arbeit zurück, geht und isst mit Hilfsmitteln, sagte der Vatikan am Samstag und fügte hinzu, dass seine Bluttests zufriedenstellend waren.

Der 84-jährige Papst liegt im Krankenhaus, nachdem er sich am Sonntag einer dreistündigen Operation unterzogen hatte, um einen Teil seines Dickdarms zu entfernen, der laut Vatikan deutlich geschrumpft war.

Franziskus hatte am Freitag einen ruhigen Tag, sagte Sprecher Matteo Bruni und fügte hinzu, dass der Papst die verordnete Behandlung fortsetzte.

“Am Nachmittag feierte er in der Privatkapelle die heilige Messe und abends aß er mit seinen Helfern in diesen Tagen”, sagte Bruni in einer Erklärung.

Dies ist das erste Mal, dass Franziskus ins Krankenhaus eingeliefert wurde, seit er 2013 Papst wurde.

Der Vatikan hat bereits angekündigt, dass Franziskus sein traditionelles Sonntagsmittagsgebet und seine Botschaft aus der 10. Etage des Gemelli-Krankenhauses überbringen wird, wo eine Suite für die Päpste reserviert ist. Weiterlesen

Es wird das erste Mal seit seiner Wahl zum Papst sein, dass er das Vatikangebet nicht mehr liest, außer wenn er auf Reisen ist.

Berichterstattung von Philip Pullella und Giulia Segreti Redaktion von Toby Chopra und Frances Kerry

