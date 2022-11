Pakistanischer Journalist von Imran Khans Lastwagen überfahren, während er berichtet

LAHORE, Pakistan, 30. Okt. (Reuters) – Ein Journalist wurde am Sonntag von einem Fahrzeug mit dem ehemaligen Premierminister Imran Khan bei einem Unfall in Ostpakistan zu Tode gequetscht, als er einen Konvoi mit seinen Anhängern in Richtung Hauptstadt führte, sagten Parteibeamte und Reporter .

Der Vorfall veranlasste Khan, seinen „langen Marsch“ nach Islamabad zu unterbrechen, um Druck auf die Bundesregierung auszuüben, vorgezogene Neuwahlen abzuhalten. Sein Konvoi startete in der östlichen Stadt Lahore und wird voraussichtlich am Freitag Islamabad erreichen.

„Schockiert und zutiefst traurig über den schrecklichen Unfall, bei dem der Journalist von Channel 5, Sadaf Naeem, heute während unseres Marsches ums Leben kam“, sagte Khan auf Twitter.

Khan sagte, die von seiner Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) geplanten Sonntagsaktivitäten seien abgesagt worden.

Die Journalistin Qazzafi Butt, die Zeuge des Vorfalls war, sagte gegenüber Reuters, dass die 40-jährige Naeem das Gleichgewicht verlor, als sie versuchte, auf Khans Lastwagen zu klettern, um vom ehemaligen Premierminister einen kurzen Kommentar zu bekommen.

Das Rad des Lastwagens rollte über seinen Kopf, als er auf die Straße fiel, sagte er. PTI-Chef Musarrat Jamshed Cheema bestätigte, dass Naeem von Khans Fahrzeug angefahren wurde. Lokale Polizeibeamte antworteten nicht auf die Anfrage von Reuters nach einem Kommentar.

Der Vorfall ereignete sich, als sich Khans Konvoi in der Nähe der Stadt Gujranwala befand, 220 km (136 Meilen) von Islamabad entfernt. Er plant, politische Kundgebungen in Städten entlang der Islamabad-Route abzuhalten, um Unterstützung aufzubauen.

Seit Khan im April durch eine Parlamentsabstimmung abgesetzt wurde, hat er in ganz Pakistan Kundgebungen abgehalten und Widerstand gegen eine Regierung geweckt, die darum kämpft, die Wirtschaft aus der Krise herauszuholen, in der Khans Regierung sie zurückgelassen hat.

Die PTI sagte, Khan sei bereit, mit der Koalitionsregierung von Premierminister Shehbaz Sharif zu verhandeln, wenn er einen Termin für vorgezogene Neuwahlen ankündige. Die Regierung sagt, dass die Wahlen wie geplant im Oktober oder November nächsten Jahres stattfinden werden. Khan sagt, er sei nicht bereit zu warten.

Berichterstattung von Mubasher Bukhari in Lahore, Pakistan; Geschrieben von Gibran Peshimam; herausgegeben von Philippa Fletcher

