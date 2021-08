Pakistanische Frau am Unabhängigkeitstag des Landes von Mob angegriffen

TikTok wurde in Pakistan mehrfach wegen „unangemessener Inhalte“ und „vulgärer Inhalte“ verboten. Mit über 39 Millionen Downloads bleibt die App jedoch im Land beliebt.

Eine pakistanische Frau, TikToker, behauptete, während der Dreharbeiten am 14.

In ihrer Beschwerde sagte die Frau, sie habe mit sechs Begleitern ein Video in der Nähe von Minar-e-Pakistan gedreht, als eine Menschenmenge von etwa 300 bis 400 Menschen sie angriff. “Menschen kletterten auf das Gelände”, um die Gruppe anzugreifen, sagte die Frau. Sie angeblich dass ihre Kleider zerrissen waren und sie von der Menge in die Luft geschleudert wurde.

In der Beschwerde heißt es, die Gruppe habe versucht zu fliehen, aber “unidentifizierte Personen haben uns gewaltsam angegriffen”.

Die Frau beschwerte sich auch über den Diebstahl ihres Rings und ihrer Ohrringe. Ein Telefon, das einem seiner Begleiter gehörte, sein Personalausweis und eine Summe von 15.000 Rupien wurden ebenfalls von der Menge gestohlen.

In der Beschwerde hieß es, mehrere Passanten versuchten, der Gruppe zu helfen, aus der Menge zu fliehen, waren jedoch erfolglos.

Das Video des Vorfalls ging in den sozialen Medien viral, und viele Benutzer waren entsetzt über den Clip. Mehrere drückten ihre Wut und Bestürzung über die Ereignisse aus.

Lahore DIG Operations Sajid Kiyani befahl dem Police Commissioner (SP), “sofortige Maßnahmen” gegen die an dem Vorfall Beteiligten zu ergreifen. Kiyani sagte, dass Menschen, die “die Ehre von Frauen verletzt und sie belästigt haben, dem Gesetz unterliegen”.

Die Polizei erfuhr von dem Vorfall und erstattete Anzeige gegen Hunderte von Unbekannten wegen Körperverletzung und Diebstahl.

