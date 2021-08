Call of Duty: Vanguard Alpha soll der PlayStation-Datenbank hinzugefügt werden

Die offizielle Enthüllung von Call of Duty: Vanguard wurde bestätigt. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 19. August, in Warzone statt. Finden Sie heraus, wie Sie in der Schlacht um Verdansk eine Rolle spielen können.

Mit Sledgehammer Games wieder am Ruder, CoD kehrt mit Call of Duty: Vanguard zu seinen Wurzeln aus dem Zweiten Weltkrieg zurück. Während konkrete Details zum Spiel rar sind, behauptet ein kürzlich veröffentlichter Bericht, dass Vanguard ein brandneues . herausbringen würde WWII-Themen-Warzone-Karte.

Während die Call of Duty-Spiele normalerweise im Juni enthüllt werden, mussten wir etwas länger warten, um einen ersten Blick auf den nächsten Teil des legendären Franchise zu werfen. Endlich hat das Warten ein Ende und die Veranstaltung wurde für den 19. August in Warzone bestätigt.

Wir wissen jetzt, dass die Veranstaltung „Die Schlacht von Verdansk“ heißen wird, und wir haben alle Details darüber, was es ist und wie Sie teilnehmen können.

Ruf der Pflicht Spiele werden normalerweise im April oder Mai angekündigt. nächste Der Erfolg von Warzone und alles, was Activision mit dem Battle-Royale-Phänomen zu tun hat, haben sie bestätigt, dass diese Prämie vorliegt CoD-Spiele werden noch in diesem Jahr enthüllt.

Activision und Sledgehammer Games haben uns zwar noch kein offizielles Datum genannt, aber das wissen wir jetzt Donnerstag, 19. August Dank eines neuen Bildes im PlayStation Store und einer offiziellen Ankündigung des Twitter-Accounts von Call of Duty ist es der große Tag.

Auf dem Bild erhalten wir einen ersten Blick auf das offizielle Call of Duty: Vanguard-Logo sowie die Bestätigung, dass das Battle of Verdansk-Event um beginnt 10:30 Uhr Pazifische Zeit innerhalb von Warzone.

Nachfolgend finden Sie die Startzeit in Ihrer Nähe:

Pazifikwetter: 10:30 Uhr Pazifische Zeit

10:30 Uhr Pazifische Zeit Osterzeit: 13:30 Uhr ET

13:30 Uhr ET Britische Sommerzeit: 18.30 Uhr BST

18.30 Uhr BST Australische Eastern Standard Time: 3:30 Uhr AEST (Donnerstag, 20. August)

So spielen Sie das Call of Duty: Vanguard Battle of Verdansk-Event in Warzone

Obwohl es nicht überraschend ist, bestätigt das Bild auch, dass die Enthüllung von Vanguard in Warzone stattfinden wird, ähnlich wie die Ankündigung des Kalten Krieges im letzten Jahr.

Das Ereignis der Schlacht von Verdansk wurde wahrscheinlich im Rahmen des Season 5-Updates von Warzone hinzugefügt, und es sieht so aus, als würden die Spieler einen Kampf haben.

Auf der offiziellen Website heißt es: “Intel from Command gibt an, dass Sie für Ihre Teilnahme an der #Schlacht von Verdansk belohnt werden”

Schließ dich dem Kampf an

Besiege das Ziel

Gehe zum Exfil

Fordern Sie die Belohnungen an

Wenn du ein Teil davon sein möchtest, musst du sicherstellen, dass du Warzone auf spielst 10:30 Uhr PT 19. August, damit Sie live mitmachen können. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Startzeit des Events anzumelden, da die Server wahrscheinlich sehr beschäftigt sind mit Leuten, die versuchen, sich zu beteiligen.

Wenn Sie während des Events keinen Zugriff auf Warzone haben, streamen Streamer auf Twitch und YouTube es live, sodass Sie sich trotzdem anmelden und sehen können, was los ist.

Für die Enthüllung des Kalten Krieges wurden die Spieler beauftragt, Woods in Verdansk zu finden, bevor sie schnell zum Stadion gingen, um den Enthüllungstrailer zu sehen. Wir stellen uns vor, dass Vanguard auf ähnliche Weise enthüllt wird, aber vielleicht kann Activision mehr mit dem machen Live-Event-Konzept diesmal für die Call of Duty: Vanguard-Enthüllung.

Activision kündigte an, dass eine Art gepanzertes Fahrzeug in Verdansk eintreffen wird und die Spieler sich ausrüsten müssen, um dieses gepanzerte Fahrzeug auszuschalten.

Es ist möglich, dass die Schlacht von Verdansk ein Ereignis für Call of Duty: Vanguard enthüllt, bei dem Teams zusammenarbeiten, um dieses gepanzerte Fahrzeug zu zerstören, das am 19. August wahrscheinlich im Battle Royale verheerende Auswirkungen haben wird.

Warzone Vanguard enthüllt Event-Belohnungen

Diejenigen, die das Event spielen, werden verschiedene Belohnungen erwerben für die Teilnahme an der Schlacht von Verdansk. Diese Belohnungen werden Waffen-Blaupausen, Messer-Blaupausen, ein Fahrrad-Skin, eine Uhr usw. sein.

Es ist wahrscheinlich, dass diese Gegenstände einen Stil des Zweiten Weltkriegs haben werden, genauso wie die Belohnungen für die Enthüllung des Kalten Krieges von Black Ops ein Thema der 80er Jahre hatten.

Spiele-Teaser wurden bereits fallen gelassen, mit Content-Ersteller, die Videos erhalten, während Endgame-Zwischensequenz von Warzone auch geändert.

Bildquelle: Activision