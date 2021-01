Netflix erwirbt “Monster” mit Jennifer Hudson, Kelvin Harrison Jr.

Nasir “Nas” Jones, John David Washington und Rakim Mayers spielen ebenfalls die Hauptrolle in dem Film, der 2018 bei Sundance Premiere hatte.



Netflix hat das Recht auf ein weiteres unabhängiges Festival erworben – die Stars Jennifer Hudson und Kelvin Harrison Jr. Monster.

Monster, das auf dem Sundance Film Festival 2018 uraufgeführt wurde, ist das Spielfilmdebüt für Musikvideo und den kommerziellen Regisseur Anthony Mandler.

Die All-Star-Besetzung umfasst den Emmy-Gewinner Jeffrey Wright, Jharrel Jerome, Jennifer Ehle und Tim Blake Nelson. Nasir “Nas” Jones, John David Washington und Rakim Mayers – bekannt als Rapper A $ AP Rocky – stehen ebenfalls auf der Rechnung.

Das Szenario basiert auf dem New York Times Der gleichnamige Bestseller wurde von Colen C. Wiley, Janece Shaffer und Radha Blank adaptiert, die ihren Spielfilm Sundance 2020 verkauft hatten Die vierzigjährige Version zum Streamer.

Die Geschichte handelt von einem 17-jährigen Ehrenstudenten (Harrison) aus Harlem, dessen Welt um ihn herum zusammenbricht, als er des Mordes beschuldigt wird.

BRON Studios, ToniK Productions und Get Lifted Film Co. stehen in Zusammenarbeit mit Charlevoix, Red Crown und Creative Wealth Media hinter dem Film. Produziert wurden Tonya Lewis Lee, Nikki Silver, Aaron L. Gilbert, Mike Jackson und Edward Tyler Nahem.

John Legend, Ty Stiklorius, Dan Crown, Yoni Liebling, Wright und Jones, Executive Product, mit Brenda Gilbert, Steven Thibault, Brad Feinstein, Joseph F. Ingrassia, Ali Jazayeri, David Gendron, Linnea Roberts, Jason Cloth und Richard McConnell.

“Wir bei ToniK freuen uns, Walter Dean Myers ‘mit dem National Book Award ausgezeichnete Arbeit und die preisgekrönte Arbeit Michael L. Printz vorgestellt zu haben, und freuen uns, erneut mit Netflix zusammenzuarbeiten, um diese wichtige Geschichte in die Welt zu tragen”, sagte Lee.

Mandler fügte hinzu: “Netflix hat wiederholt Filme mit einer starken sozialen Botschaft unterstützt. Wir haben geholfen, das Publikum zu organisieren und Inhalte zu erstellen, die sowohl unterhaltsam als auch anregend sind. Ich habe meinen Film immer als Medium und für Veränderungen gesehen. Ich konnte mir keine bessere Plattform vorstellen zum Monster. “”