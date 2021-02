Österreich und Deutschland begrüßen chinesische und russische Impfstoffe, da die EU verzweifelt nach Impfstoffen sucht Welt | Nachrichten

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte am Sonntag, er sei mit dem russischen Sputnik-V-Coronavirus-Impfstoff für die Nation offen. Er sagte auch, er würde in Betracht ziehen, in Österreich hergestellte chinesische Alternativen zu verwenden. Dies sei jedoch nur dann der Fall, wenn diese Impfstoffe von den EU-Arzneimittelaufsichtsbehörden zugelassen würden.