Für die ganze Menschheit S2: Kommen Sie für eine alternative Raumzeitleiste, bleiben Sie für das Charakterdrama [Interview]

Wenn ich mich trennen müsste Für die ganze Menschheit In zwei Hauptgenres weiß ich nicht, wie viele Science-Fiction und wie viele dramatisch wären. Die Serie ist wie ein Bonbon für Weltraumfans, die von einer Welt träumen, die von Fortschritten in der Weltraumforschung dominiert wird, aber es sind die Geschichten der Hauptfiguren, die die zweite Staffel so saftig machen. Wie auch immer Sie die Serie kategorisieren, die zweite Staffel sollte für Fans von mehr als zufriedenstellend sein Für die ganze Menschheit auf Apple TV +.

Ronald Moores zweite Staffel Für die ganze Menschheit Eine Science-Fiction-Dramaserie wird später in diesem Monat auf Apple TV + uraufgeführt. In Erwartung der zweiten Staffel, 9to5Mac verbrachte Zeit damit, mit den Darstellern und Machern einer der Flaggschiff-Shows von Apple zu plaudern.

Die Staffel beginnt mit einer Montage der Berichterstattung, die die Bühne für ein Jahrzehnt vor der letzten Folge der ersten Staffel bereitet. John Lennon hat das Attentat knapp vermieden, Ronald Reagan ist der neue US-Präsident, und die NASA hat eine Basis auf dem Mond namens Jamestown. Während dieser Zeit hat sich Russland auch auf dem Mond niedergelassen und die Mondherrschaft treibt den Kalten Krieg in den späten 80ern und frühen 90ern an, die in der Serie dargestellt sind.

Die Saison streut Handlungspunkte, die sich wie Anekdoten für Weltraumgeschichtsinteressierte abspielen, aber mit dem zusätzlichen Vergnügen, fiktiv zu sein.

Das Space-Shuttle-Programm der NASA ist so erfolgreich, dass das Kennedy Space Center von dort aus gestartet wird Starten Sie den Komplex 39Cund das Apollo-Programm nähert sich seiner 100. Mission. In Wirklichkeit hatte der NASA Launch Complex 39 während der Apollo- und Shuttle-Ära nur zwei Startrampen, und Apollo 17 war die letzte Mondmission im Rahmen des Mondprogramms.

Diese Fortschritte basieren auf der in der ursprünglichen Saison eingeführten Prämisse: Was ist, wenn Russland die Vereinigten Staaten auf dem Mond besiegt und das Weltraumrennen fortgesetzt wird? Aufgrund dieses Wettbewerbs werden der Kernenergie einige der Science-Fiction-Elemente der zweiten Staffel zugeschrieben. Das Space Shuttle der NASA ist nämlich in der Lage, den Mond und ein ozeangestütztes Startsystem namens zu erreichen Seedrache wird verwendet, um Vorräte an die Mondoberfläche zu senden.

Für die ganze Menschheit Verwendet diese konzeptionellen Elemente auf einer alternativen Zeitachse, während Sie sich von realen Ereignissen leihen, um sich mit ihnen vertraut zu machen. In der zweiten Staffel ist beispielsweise die in Amerika geborene Raumstation Skylab zu sehen Apollo-Sojus Mission. Es gibt sogar einen russischen Orbiter namens Buran Das basiert auf den Schaltplänen des Space Shuttles.

Kenntnisse der amerikanischen Weltraumgeschichte sind jedoch nicht erforderlich, um die Serie zu genießen. Das Elektroauto des NASA-Administrators und die vorherrschende Verwendung großer blockförmiger Mobiltelefone dienen als alternative Einstellungen für die Zeitachse. Wichtiger ist die reichhaltige Charakterentwicklung, die sich ab der ersten Staffel fortsetzt.

Wenn Sie in der ersten Staffel in das Leben der Hauptfiguren investiert sind, werden Sie in der zweiten Staffel sicher eine emotionale Achterbahnfahrt machen, wenn wir ein Jahrzehnt später sehen, wo sie landen. Die Serie befasst sich mit großen Konzepten wie Liebe, Adoption, Scheidung und sogar Tod. Dies reicht aus, um Sie unvorbereitet zu erwischen und manchmal auf unerwartete Weise eine emotionale Reaktion hervorzurufen.

Der Zeitsprung des Jahrzehnts bringt jedoch eine gewisse Eigenart in die Arbeitsweise der Serie für mich. Joel Kinnamans Auftritt als Ed Baldwin ist so intensiv wie in der ersten Staffel, aber der “Alterungseffekt” des Charakters ist weniger überzeugend und kann Sie manchmal von der Bühne werfen. Nicht alle Charaktere scheinen gleich gealtert zu sein (d. H. Die Astronautin Tracy Stevens, gespielt von Sarah Jones), obwohl einige möglicherweise dazu bestimmt sind, von einem großzügigeren Alterungsprozess zu profitieren.

Doch dieses Jahrzehnt auf der Zeitachse lässt mich fragen, wie sehr wir an die Charaktere gebunden sein sollten, die wir auf dem Bildschirm zeigen. Einige dieser Probleme werden bis zum Ende der zweiten Staffel gelöst, und es wird eindeutig eine neue Klasse von Charakteren eingeführt, die zukünftige Staffeln füllen könnten. Ich bin mir nicht sicher, ob eine strittige siebte Staffel den Astronauten Ed Baldwin als Hauptfigur ohne einen billigen Trick wie Rückblenden oder Zeitreisen beinhalten könnte.

Aber wenn meine größte Sorge in der zweiten Staffel darin besteht, wie sich die Macher der siebten Staffel nähern, muss die Show etwas richtig machen. Was für die Show für mich funktioniert, ist das Für die ganze Menschheit verwendet Weltraum und Science Fiction als Kulisse und Teile der Handlung, aber die Missionen zum Mond und zum Mars sind nicht die einzige Handlung.

Wenn Sie nur für Science-Fiction kommen, wird die Saison wahrscheinlich anders gesehen. Trotz eines actiongeladenen Trailers baut sich die Spannung die meiste Zeit der Saison auf, und am Ende scheint alles zusammen zu kommen.

Es ist fast ein Foul in der Nähe des Finales, wenn Sie plötzlich drei oder vier wichtigen Handlungspunkten und ihren Schlussfolgerungen hintereinander folgen. Der Ansatz führt zu einer großen Menge an Charakterentwicklung während der gesamten Saison, was Sie fast die gesamte Handlung um Atomwaffen, Moon Marines und einen Kalten Krieg im Weltraumzeitalter vergessen lässt. Alles tritt in einem fleischigen Abgang in den Vordergrund, der Sie bereit macht Staffel drei.

Ein Gespräch mit den Schauspielern und Machern von Für die ganze Menschheit: Joel Kinnaman (“Edward Baldwin”); Shantel VanSanten („Karen Baldwin“); Sarah Jones (“Tracy Stevens”) und Michael Dorman (“Gordo Stevens”); Maril Davis (ausführender Produzent) und Ronald D. Moore (Mitschöpfer, Autor und ausführender Produzent); und Ben Nedivi (Mitschöpfer, Drehbuchautor und ausführender Produzent) und Matt Wolpert (Mitschöpfer, Drehbuchautor und ausführender Produzent).

Die erste Folge von Für die ganze Menschheit Premiere der zweiten Staffel auf Apple TV + am 19. Februar. Jeden Freitag werden neue Folgen der Staffel mit 10 Folgen verfügbar sein.

