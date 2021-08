Olympische Spiele in Tokio 2020: Eine Medaille für deine Träume

Die größte Herausforderung für Hend Zaza aus Syrien war das Training und die Qualifikation für die Olympischen Spiele.

| Gepostet am 01.08.21, 00:16

Mary Koms Verlust in Tokio letzte Woche war für viele in Indien herzzerreißend, und das vielleicht aus gutem Grund. Aber nicht alle Niederlagen sind überwunden. Hend Zaza aus Syrien verlor in der Tischtennis-Vorrunde gegen den österreichisch-chinesischen Liu Jia. Zaza ist 12 Jahre alt gegen 39 für Jia. Aber die größte Herausforderung, der sich Zaza gegenüberstand und die sie meisterte, war das Training und die Qualifikation für die Olympischen Spiele, da sie zu einem vom Krieg zerrütteten Land gehört. Die Stadt Hama, aus der sie stammt, ist bekannt für den islamischen Aufstand der 1980er Jahre und die darauf folgenden Massaker. 2011 kam es auch zur Belagerung von Hama, bei der mehrere Zivilisten durch die Sicherheitskräfte getötet wurden. Unzureichende Ausbildungsbedingungen, eine kunterbunte Infrastruktur, die Unfähigkeit, an internationalen Wettbewerben für Visafragen teilzunehmen, und der Aufschub der Finanzierung waren einige der anderen Dinge, mit denen Zaza konfrontiert war. Sie sagte nach der Niederlage: “Kämpfe für deine Träume, gib dein Bestes …”

Kartenausrichtung

Nicht viele Leute würden Benin auf einer Karte finden, aber hier ist es, eine faustförmige Republik in Westafrika. Privel Hinkati war der erste Ruderer, der Benin bei den Olympischen Spielen in Tokio vertrat. Hinkati verlor letzte Woche, blieb aber der Gewinner. In Benin sind Fußball und Basketball populäre Sportarten, aber es ist den Bemühungen von Hinkati zu verdanken, dass das Land 2012 einen Ruderverband gründete im Jahr 2016. Das sagte er bei seiner Olympia-Qualifikation 2020: „J ruderte weiter über die Ziellinie. Ich ruderte weiter zum zweiten und dritten Ring. Ich wollte kein Risiko eingehen. Ich wollte nur sicher sein. Erst als der Ansager sagte: “Jeder muss jetzt aufhören”, hörte ich auf. “ READ FC Schalke 04: Manuel Baum ist der neue Trainer

Niemand ist ein Champion