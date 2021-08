Kanadischer Priester sagt, Missbrauch indigener Kinder sei „falsche Nachricht“

Ein kanadischer Priester wurde von der Erzdiözese Manitoba verboten, „öffentlich zu lehren“, nachdem er in Predigten empörende Aussagen gemacht hatte und behauptete, der gut dokumentierte Missbrauch von Kindern in Internaten sei „Fake News“ und Überlebende sagen nur, dass sie missbraucht wurden, um Geld. .

Pater Rhéal Forest nahm am 10. Juli die Kanzel in der römisch-katholischen Kirche St. Emile in Winnipeg ein tägliche PostEr erzählte seiner Gemeinde: „Wenn sie zusätzliches Geld wollten, mussten sie von dem Geld, das ihnen gegeben wurde, manchmal lügen – lügen, dass sie sexuell missbraucht wurden und, oop, 50.000 Dollar mehr… nicht zu lügen, aber jeder, den ich traf, sagte, dass sie Internatsschulen mögen.

Die kanadische Regierung entschuldigte sich 2008 beim Parlament und gab zu, dass körperlicher und sexueller Missbrauch an Schulen weit verbreitet war.

Pater Rhéal Forest wirft Überlebenden von Internatsschulen vor, von ihren Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs profitiert zu haben.

Im Mai ist die Überreste von 215 Kindern, von denen einige erst drei Jahre alt waren, wurden auf dem Gelände der einst größten indigenen Wohnschule Kanadas in der Nähe von Kamloops, British Columbia, begraben aufgefunden. Einen Monat später wurden auf dem Gelände von noch 100 weitere Gräber entdeckt eine andere kanadische Internatsschule. Insgesamt wurden mehr als 1.000 Gräber entdeckt.

Laut der Mail fügte Forest in einer Predigt am 18. Juli den Gemeindemitgliedern eine Beleidigung zu der skandalösen Verletzung hinzu, er wolle laut Daily Mail Vandalen auf die Kirche schießen.

„Wenn ich nachts eine Schrotflinte hätte und sie sehen würde, würde ich sagen ‚Boom! „Nur um sie zu erschrecken, und wenn sie nicht weglaufen, erschieße ich sie“, sagte Forest lachend Radio-Kanada berichtet.

Die St. Emile’s Church entfernte die Predigtvideos und die Erzdiözese von Manitoba wurde über seine Kommentare informiert und verbot Forest den Unterricht.