Olympia-Tischtennis-China strebt “höchste Ehre” an, wenn die Damenmannschaft ins Viertelfinale einzieht

Das chinesische Damen-Tischtennis-Trio Chen Meng, Sun Yingsha und Wang Manyu besiegte am Sonntag im Mannschafts-Achtelfinale die Österreicherinnen Liu Jia, Liu Yuan und Sofia Polcanova mit 3:0 und zog ins Viertelfinale ein.

Die Silbermedaillengewinnerin im Dameneinzel, Sun, tat sich mit Wang zusammen, um die Lius im Doppel zu vernichten, da die Österreicherinnen keinen einzigen Satz gewinnen konnten. “Ich war sehr aufgeregt, es war emotional. Insgesamt denke ich, dass wir heute ziemlich gut waren”, sagte Wang.

Der Weltranglistenerste und neue Olympiasieger Chen traf dann beim 3:0-Sieg auf den österreichischen Paddler Polcanova, gefolgt von einem weiteren Einzelspiel, in dem Wang seinen Gegner Liu Yuan mit dem gleichen Ergebnis eliminierte. Zum chinesischen Team gehörte zunächst der Tag-Team-Champion der Olympischen Spiele 2016, Liu Shiwen, eines der Duos, die Anfang dieser Woche im Mixed-Doppel-Finale gegen Japan verloren haben.

Aber sie ging am Sonntag in den Ruhestand und wurde durch die Nummer vier der Welt, Wang, ersetzt, die an ihren ersten Olympischen Spielen als Reservespielerin teilnimmt. “Liu Shiwen hat sich nach dem Mixed-Doppel verletzt”, sagte der chinesische Trainer Li Sun gegenüber Reuters. Der Internationale Tischtennis-Verband sagte, es handele sich um eine wiederkehrende Ellenbogenverletzung.

China ist seit seiner Einführung im Jahr 2008 bei den Mannschaftswettkämpfen ungeschlagen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern.

“Es gab Höhen und Tiefen in der Atmosphäre, mit dem Gewinn des Goldes im Einzel und der Niederlage im gemischten Doppel. Ich denke, ein weiteres Gold für das Mannschaftsevent ist es. Es wäre die höchste Ehre, wirklich wichtig”, sagte Trainer Li. Bei den Männern , Taiwan besiegte Kroatien mit 3:0 und sicherte sich einen Platz im Viertelfinale. Die Olympia-Veteranen Chuang Chih Yuan und Chen Chien An führten das Team zu einem starken Start ins Doppel und schlugen das kroatische Duo Frane Tomislav Kojic und Andrej Gacina mit 3:2.

Taiwans olympischer Medaillengewinner im Mixed-Doppel, Lin Yun Ju, gab den Schwung eines starken Starts beim 3:0-Sieg gegen Tomislav Pucar weiter, während Chuang in seinem Kopf-an-Kopf-Spiel das gleiche Ergebnis erzielte. An anderer Stelle wurde die serbische Herrenmannschaft von den brasilianischen Paddlern Vitor Ishii, Gustavo Tsuboi und Hugo Calderano in einer hitzigen 2:3-Niederlage ausgeschieden.

