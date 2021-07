Olympia-Radsport-Österreich Kiesenhofer verblüfft Niederländer, die verwirrt sind, Straßengold zu gewinnen

Von Martyn Herman

TOKYO (Reuters) – Die Österreicherin Anna Kiesenhofer sorgte mit einem gewagten Solo-Sieg bei den Damen für einen der größten Schocks in der Geschichte des olympischen Straßenrennsports, als ein Quartett niederländischer Meister am Sonntag für einen offensichtlichen Kommunikationsausfall bezahlte.

Kiesenhofer, 30, durfte in einer Gruppe von fünf Läufern, die beim Start der 137 km langen Strecke in den Hügeln westlich von Tokio entkommen waren, rund 10 Minuten in Führung gehen.

Dann ging sie alleine auf die Zugänge zum Fuji International Speedway Circuit mit rund 40 km verbleibenden Favoriten, von denen die amtierende Welt- und Olympiasiegerin Anna Van der Breggen anscheinend keine echte Verfolgung organisierte, ohne genau zu wissen, was auf sie zukam.

Die österreichische Zeitfahrmeisterin Kiesenhofer, eine Olympia-Debütantin, die noch nicht einmal für ein Profiteam fährt, hielt bei sengender Hitze den Kopf gesenkt und drehte die Beine, als sie die hügelige Strecke umrundete, um ihren zähen Vorsprung zu sichern.

Auf den letzten qualvollen Kilometern hatte Kiesenhofer deutliche Schmerzen und die einzige Angst, dass sie nach so einer gewaltigen Anstrengung Krämpfe bekommen könnte.

Seine früheren Fluchtpartner Anna Plitcha aus Polen und der Israeli Omer Shapira wurden auf den letzten fünf Kilometern vom Verfolgungszug erfasst, der nur langsam hart traf.

Kiesenhofer spannte alle Sehnen an und schaute oft über die Schulter, wohl in der Erwartung, eine orangefarbene Armada herannahen zu sehen.

In drei Stunden, 52 Minuten, einer Minute und 15 Sekunden gewann sie eine völlig unerwartete Goldmedaille, vor der Niederländerin Annemiek Van Vleuten, die mit erhobenen Armen feierte, als hätte sie das Rennen gewonnen.

“Ich dachte, ich wäre einer”, sagte Van Vleuten dem Masseur seines Teams, Ruud Ziljmans, im niederländischen Fernsehen. “Ruud lag ich falsch?”

MUTIGE FLUCHT

Die Italienerin Elisa Longho Borghini wurde zum zweiten Mal in Folge Dritte bei den Olympischen Spielen, aber die Geschichte war die einer gewagten Ausreißerin, die mit Trümpfen aufwarten konnte – im Radsport fast unbekannt.

“Normalerweise ist es ein 1000-1-Schuss”, sagte der ehemalige britische Leichtathletik-Olympiasieger Chris Boardman der BBC.

Nach dem Überqueren der Ziellinie zeigten die Anstrengungen eines Tages bei Temperaturen Mitte der 1930er-Jahre, dass ein emotionaler Kiesenhofer zu Boden ging, fast hyperventiliert.

“Ich habe nur versucht, die Linie zu erreichen. Meine Beine waren völlig leer”, sagte sie. “Ich habe noch nie in meinem Leben so viel geleert.”

Auf die Frage, ob die Favoriten sie unterschätzten, fügte sie hinzu: „Ja, auf jeden Fall. Das war mein großer Vorteil. Ich gehörte definitiv nicht zu den Favoriten. Ich meine, ich bin. völlig unbekannt.“

Nicht mehr, nachdem sie als erste österreichische Radsportlerin olympisches Gold gewann, seit Adolf Schmal 1896 das 12-Stunden-Bahnrennen bei den Spielen in Athen gewann.

Für die Niederländerinnen, die nach Marianne Vos 2012 und Anna Van der Breggen 2016 zum dritten Mal in Folge bei den Olympischen Spielen Gold zu gewinnen versuchten, war es ein Tag zum Vergessen, als sie ihre Fäden auf unglaubliche Weise kreuzten.

Das Geld war ein Trost für den 38-jährigen Ex-Weltmeister Van Vleuten, der vor fünf Jahren in Rio mit einer Goldmedaille in Sichtweite dramatisch stürzte. Aber sie dachte, sie hätte mehr.

“Ich glaube nicht, dass es jemand geschrieben hat. Ich weiß es nicht. Was kann man falsch machen, wenn man niemanden kennt?”, sagte sie über den Überraschungssieg der Österreicherin.

“Wir dachten, wir machen es richtig, wir haben die Polen und die Israelis übernommen und dachten, wir würden um Gold rollen.”

Vos sagte, dass manchmal Dinge schief gehen, insbesondere ohne die Hilfe von Teamradios, die bei den Olympischen Spielen nicht erlaubt sind.

„Man muss gemeinsame Entscheidungen treffen: Manchmal versucht man zu warten, manchmal versucht man, sich zu öffnen“, sagte sie.

“Wir haben versucht herauszufinden, wer noch in der Pause ist, wir wussten, dass es drei waren und wir zwei hatten.”

(Berichterstattung von Martyn Herman, zusätzliche Berichterstattung von Shiho Tanaka in Tokio und Hardik Vyas in Bangalore; Redaktion von Ed Osmond und Hugh Lawson)