Olympia-Athleten können Schnee nicht kontrollieren, aber so gehen sie mit Angst um

In den meisten olympischen Sportarten – zumindest bei den Sommerspielen, insbesondere bei den Indoor-Spielen – werden die Bedingungen kontrolliert. Die Gerichte sind gleich groß. Die Temperatur ist konstant. Beleuchtung ist zuverlässig.

Aber für viele Olympioniken ist das Stadion ein Berg, die Decke der Himmel. Er spuckt und bewegt sich. Die Sonne wird zu Schatten, dann zu Schwarz. Eis wird zu Matsch, Regen zu Graupel und Schnee. Die Temperatur steigt oder fällt. Der Wind weht, aber manchmal weht er nicht.

Zustände sind eine Figur in einer Saga.

Sportler erwarten das Unerwartete. Sie trainieren, um auf alles vorbereitet zu sein. Doch die Bedingungen am Wettkampftag geben Anlass zur Sorge. Vier Jahre Vorbereitung, Ehrgeiz und Energie in einem kritischen Moment können durch die kapriziöse Unberechenbarkeit von Mutter Natur zunichte gemacht werden.

„Alles muss perfekt sein für diese 10 Sekunden, wenn du den Sprung machst, oder, wie, für diesen einminütigen Lauf“, sagte Anna Gasser, eine Snowboarderin aus Österreich.

Das Wetter macht, was es will.

Und für einen Spitzenflieger wie den Briten Lloyd Wallace besteht die Befürchtung, dass der Himmel, den er überquert…











… wird wie der Schnee aussehen, wo es landet.











Kontrast ist der Schlüssel bei diesen Wintersportarten. Schwere Unfälle passieren, wenn sich Spitzenpiloten in der Luft verirren. Der Schlüssel ist, die Orientierung zu behalten, unabhängig von den Drehungen oder Überschlägen. Und dann eine sichere Landung entdecken.

Für Snowboarder und Halfpipe-Skifahrer dreht sich alles darum, die 90-Grad-Lippe zu finden: die Oberkante zwischen Boden und Himmel. Und landen Sie dann so nah wie möglich, um den Schwung für die nächste Runde aufrechtzuerhalten.

Aus diesem Grund wird die Lippe normalerweise blau gestrichen – eine Warnung, wie die Farbe auf einem Bürgersteig.

Für Athleten, die sich wie Kaleidoskope drehen, ist Luftbewusstsein der Schlüssel. Ein Kampf mit „den Twisties“, wie Olympiaturnerin Simone Biles das Gefühl nannte, den Platz in der Luft zu verlieren, ist einer der größten Albträume.

Bei diesen extremen Wintersportarten kann der Übeltäter flaches Licht sein.

„Wenn das Licht flach ist, kann man sich leicht verirren, weil man auf den Schnee schaut und nach oben schaut, und es sieht so aus“, sagte Gasser. „So kann es passieren, dass Sie nicht wissen, was die Landung ist und was am Himmel vor sich geht.“

Aus diesem Grund vermeiden es Sportler, an grauen Tagen neue Tricks zu lernen.

„Du wirst versuchen, dich auf das Beste vorzubereiten, und das Beste wird sein, wenn das Wetter am besten ist“, sagte der amerikanische Snowboarder Red Gerard. „Aber irgendwann, wenn du diesen Trick gelernt hast, machst du ihn immer wieder und dann fängst du an, ihn bei schlechtem Wetter zu machen.“

Luftskifahrer können sich auch bei der Suche nach der Landung verirren.

Die Landerampe ist mit Kiefernnadeln übersät, ein Hauch von Textur, der Sie nach Hause führen soll. Athleten versuchen, sich beim Drehen am Horizont zu orientieren – das war’s, das war’s noch einmal, noch eins, dann landet es.

„Vielleicht verlierst du den Boden aus den Augen und weißt nicht, wann du landen sollst – das ist ein beängstigender Gedanke, und es ist ein sehr beängstigendes Gefühl, wenn das passiert, weil es jedem Akrobaten irgendwann in seiner Karriere passiert“, so Wallace Britischer Außenfeldspieler, sagte. „Sie verlieren die Kontrolle und landen dort, wo sie nicht landen sollten. Und das allein kann schon versteinern.

So sieht es von der Spitze des Helms des Schweizer Akrobaten Nicolas Gygax aus.

Während die Flieger in der Luft sind, rufen ihre Trainer Anweisungen, folgen ihren Mikrobewegungen und fordern sie auf, ihre Drehung zu beschleunigen oder zu verlangsamen, wenn sich der Boden nähert.

Manchmal ist die Konkurrenz nachts besser als tagsüber – schwarzer Himmel, weißer Schnee, etwas mehr Kontrast.

Alpine Skifahrer wollen oft früh am Tag Rennen fahren, wenn das Eis am eisigsten ist, bevor die Sonne untergeht und die Strecke verlangsamt. Sie können mit 90 Meilen pro Stunde Skifahren, unter Bedingungen, die manchmal so aussehen können.

Wo.

Sie brauchen also auch den blauen Farbstoff. Um sie zu führen, nur ein wenig.

„Ich frage mich manchmal, was sie vor der blauen Färbung gemacht haben“, postete Breezy Johnson, eine amerikanische Skirennläuferin, nach einem Wettkampf im Dezember 2021 auf Instagram. „Hut ab vor diesen Leuten“, fügte sie hinzu.

Alles, was Ihnen hilft, sich daran zu erinnern, wo Sie sind.

Angst vor Bedingungen ist nicht nur etwas für diejenigen, die durch die Luft fliegen oder einen sich ständig verändernden Berg hinunterstürzen. Auch auf einer permanenten Gleitbahn – wie sie beim Bob, Rennrodeln und Skeleton zum Einsatz kommt – bauen sich die Bedingungen auf und verschlechtern sich.

Es ist vielleicht 20 Grad unter und du fährst den Schlitten. Der Schnee beginnt an Ihrem Helm zu kleben. Sie müssen für einen kurzen Moment fliegen, um die Kontrolle wiederzuerlangen, während Sie mit Geschwindigkeiten fahren, die Sie auf der Autobahn zum Stillstand bringen würden.

„Wenn es ein sehr verschneiter Tag ist und es fällt, klebt der Schnee an Ihrem Visier“, sagte Shauna Rohbock, eine pensionierte amerikanische Bobfahrerin. „Du wählst besser die Bereiche aus, in denen du deine Hände abnehmen musst, und wischst deinen Schild ab, um ihn wieder anzuziehen.“

Die Gefahr steigt. Angstspitzen.

Und dann ist da noch der Wind. Dies ist der Hauptgrund, warum einige Wettkämpfe abgesagt oder verschoben werden, und ein großes Problem bei den Olympischen Spielen in Peking. Jeder Athlet, der hoch in der Luft Leistung bringt, hat Angst vor dem Wind. Perfekt ruhige Tage sind in solch winterlichen Klimazonen selten.

Skispringer reagieren besonders empfindlich auf bewegte Luft. Ihr Ziel ist es, mit mehr als 80 km/h von einer Rampe abzuheben und alles zu tun, um der Schwerkraft so lange wie möglich zu trotzen.

Aufwinde, Abwinde, Seitenbrise oder wirbelnde Winde – all das kann Springer in menschliche Segel verwandeln, die sie aus dem Gleichgewicht bringen und vom Kurs abbringen.

„Aber wirklich, wo der Wind knifflig wird, ist, wenn es ein Seitenwind ist, der von der einen oder anderen Seite kommt, kann er dich umblasen oder er kann dich von einer Seite umblasen. Auf der Seite des Skispringens kann es gefährlich werden“, sagte Ben sagte Loomis, ein amerikanischer Skispringer.

Vier Jahre lang vor den Olympischen Spielen kontrollierten diese Athleten, was sie konnten – ihre Trainingsroutinen, ihre Ernährung, ihr Privatleben –, damit sie bei den Spielen Höchstleistungen erbringen konnten.

Wird der Wettbewerb in der Sonne, unter den Wolken, unter den Lichtern stattfinden? Wird es Wind, Schneematsch oder Eis geben? Sie wissen nicht, was ihnen dieser Moment bringen wird.