Wordle: Top Wörter zu gewinnen

Ein schnörkelloses tägliches Wortspiel, bei dem die Spieler jeden Tag sechs Versuche haben, ein neues Wort mit fünf Buchstaben zu erraten, das Spiel ist zu einem Phänomen geworden. Jeden Tag sind die sozialen Medien voll von Benutzern, die die grünen und gelben Kästchen posten, die ihre Punktzahlen anzeigen.

Das Spiel ist so beliebt und macht so süchtig, dass die New York Times am Montag dies ankündigte habe das spiel gekauft für „die niedrigen sieben Zahlen“.