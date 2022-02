Keanu Reeves‘ „John Wick 4“ unter Leonines Lionsgate-Akquisitionen

Leonine Studios hat sich alle deutschen und österreichischen Rechte für Lionsgates kommende Filmstaffel gesichert, darunter Keanu Reeves‘ „John Wick 4“ und dessen Spin-off „Ballerina“ mit Ana de Armas in der Hauptrolle.

Der Deal, der Lionsgates bestehende Beziehung zu Leonine erweitert, beinhaltet auch die Culture-Clash-Komödie „About My Father“ von Stand-up-Comedian Sebastian Maniscalco („The Irishman“) mit Oscar-Preisträger Robert De Niro („Meet The Parents“). ; Action-Thriller „Shadow Force“ mit Kerry Washington („Django Unchained“); die neue Komödie ohne Titel von Regisseurin Adele Lim mit dem Tony-Preisträger Ashley Park („Emily in Paris“); Gamer-Komödie „1Up“ mit Ruby Rose („Batwoman“); und der Horror-Thriller „Dear David“, der sich um die urbane Legende dreht, die ihren Ursprung auf dem Twitter-Kanal von Adam Ellis hatte, mit Augustus Prew („The Morning Show“) in der Hauptrolle.

Fred Kogel, CEO von Leonine Studios, sagte: „Wir freuen uns sehr, unsere starke Partnerschaft mit unseren Freunden bei Lionsgate mit dieser großartigen Spielfilmliste auszubauen. Leonine Studios steht für Premium Content. Die John-Wick-Filme haben das Action-Genre neu definiert und „John Wick: Kapitel 4“ und der Spin-Off-Film „Ballerina“ werden diese Erfolgsgeschichte fortschreiben. Alle Filme, die wir in Zusammenarbeit mit Lionsgate herausbringen, sind für die große Leinwand gemacht. Wir freuen uns, diese exzellente neue Reihe hochkarätiger Titel sowohl dem Publikum als auch unseren Lizenzpartnern anbieten zu können.“

Helen Lee-Kim, President of International bei Lionsgate, fügte hinzu: „Fred und sein Team bei Leonine haben beim Aufbau eines Inhalts- und Vertriebsstudios von Weltklasse großartige Arbeit geleistet. Wir sind so stolz darauf, unsere Partnerschaft mit dieser dynamischen, vielfältigen und starken Reihe von Filmen weiter zu stärken.“