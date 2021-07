Olympia 2021: Live-Updates, Nachrichten, Medaillenzähler, Zeitplan, da Suni Lee Gold gewinnt, Caeleb Dressel stellt Rekord auf, Track beginnt

Es ist ein arbeitsreicher Tag in Tokio, an dem sich die Leichtathletik in den Kampf einschaltet, weitere Schwimmmedaillenrennen zur besten Sendezeit stattfinden und die USWNT in die KO-Phase eintritt. Schauen Sie sich die Top-Events mit dem Schwerpunkt USA auf dem folgenden Deck an. Weitere Medaillen-Events und TV-Nachrichten finden Sie hier.

Leichtathletik

Was: 100m Frauen, Hochsprung Männer und mehr Vorspiel

Wann: Donnerstag, 20.00 bis 24.00 Uhr; Freitag, 7 bis 9 Uhr

TV: NBC (Donnerstag-Screening) und Streaming

Sha’Carri Richardson wäre ohne ihre Sperre eine der ersten Athleten gewesen, die in der Leichtathletik im Mittelpunkt stand. Die 100-Meter-Vorrunde der Frauen wird zusammen mit mehreren anderen Veranstaltungen im ersten Veranstaltungsblock in Tokio gezeigt. Der erste Medaillengewinner ist das 10.000-Meter-Finale der Männer zum Abschluss der Session am Freitagmorgen.

Schwimmen

Was: 200 m Brust Frauen, 200 m Rücken Männer, 100 m Freistil Frauen, Finale 200 m Lagen Männer, plus Halbfinale und Playoffs

Wann: Donnerstag, 21.30 Uhr (Halbfinale und Finale); Freitag, 6 Uhr (Runden)

Fernsehen: NBC und Streaming

Die Amerikaner Lilly King, Annie Lazor, Ryan Murphy, Bryce Mefford, Abbey Weitzeil und Michael Andrew sammeln in der Abendsession Medaillen. Zu den morgendlichen Vorläufen zählen die 50-Meter-Freistile der Männer und Frauen, der nächste Auftritt von Caeleb Dressel und Simone Manuel. Verfolgen Sie die heutige Aktion auf unserem Schwimmblog.

Frauenfußball

Was: USA vs. Niederlande (Viertelfinale)

Wann: Freitag, 7 Uhr

Fernsehen: NBCSN und Streaming

In einem Rückkampf des WM-Finale 2019 trifft die USWNT im Viertelfinale in Tokio auf die Niederlande. Die Amerikaner gewannen dieses letzte große Duell mit 2:0 in Frankreich.

Frauenbasketball

Was: USA vs. Japan

Wann: Freitag, 12:40 Uhr

TV: USA und Streaming

Die Frauen treffen auf die Gastgeber, nachdem sie Nigeria im Auftakt besiegt haben. Ein Sieg würde wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Favoriten auf die Goldmedaille in die K.-o.-Runde einziehen. Wenn Sie es verpasst haben, hier ist Joe Vardons Geschichte zu ihrem Opener.

Baseball

Was: USA vs. Israel

Wann: Freitag, 6 Uhr

TV: NBCSN (verzögert, 10:30 Uhr) und Streaming

Ein Team voller ehemaliger MLB-Stars und aktueller Hoffnungsträger, angeführt vom langjährigen Chef der Los Angeles Angels, Mike Scioscia, beginnt seine Suche nach Gold beim ersten olympischen Auftritt des Baseballs seit 2008.

Beach-Volleyball

Was: April Ross und Alix Klineman gegen die Niederlande; Jake Gibb und Tri Bourne gegen Katar

Wann: Donnerstag, 20 Uhr (Ross / Klineman); Freitag, 9 Uhr (Gibb / Bourne)

TV: CNBC (Ross / Klineman), NBCSN (Gibb / Bourne) und Streaming

Die amerikanischen Teams lassen den Tag im Beachvolleyball ausklingen. Beide Mannschaften stecken bereits in der K.-o.-Phase fest.

Golf

Was: 2. Runde Männer

Wann: Donnerstag, 18:30 Uhr

TV: Golfkanal und Streaming

Die Amerikaner Xander Sc Chaudele und Patrick Reed haben zu Beginn der zweiten Runde fünf Schläge Vorsprung. Der österreichische Spitzenreiter Sepp Straka startet um 20:25 Uhr Andere bemerkenswerte Startzeiten: Collin Morikawa und Rory McIlroy, um 19:25 Uhr; Reed, 19:41 Uhr; Sc Chaudele, 21:14 Uhr Justin Thomas, 21:25 Uhr Wenn Sie es verpasst haben, lesen Sie Joe Vardons Geschichte über die wahnsinnig hohen Einsätze für zwei der südkoreanischen Spieler.

Rugby der Frauen

Was: USA vs. Australien und USA-Viertelfinalspiel

Wann: Donnerstag, 21:30 Uhr (USA-Australien); Freitag, zwischen 4:30 und 6:30 Uhr (Viertelfinale)

TV: CNBC (US-Australien), USA (Viertelfinale) und Streaming

Nach zwei Siegen am Vortag hat sich das amerikanische Rugby-Team der Frauen einen Platz in der K.-o.-Phase gesichert und trifft um den ersten Platz in der Gruppe auf das beeindruckende Australien. Die noch zu bestimmenden Viertelfinalspiele folgen am Freitag von 4.30 bis 6.30 Uhr aufeinander.

Wasserball für Damen

Was: USA vs. ROC

Wann: Freitag, 2.30 Uhr

Fernsehen: CNBC und Streaming

Nach ihrer ersten Olympianiederlage seit 2008 kehren die Amerikaner in den Pool zurück, um in ihrem letzten Gruppenspiel gegen die ROC anzutreten. Die Favoriten auf die Goldmedaille haben bereits einen Platz für das Achtelfinale reserviert.

Herrenvolleyball

Was: USA vs. Brasilien

Wann: Donnerstag, 22:05 Uhr

TV: CNBC (verzögert, Donnerstag, 22:55 Uhr) und Streaming

Auf dem Weg zum Viertelfinale treffen die US-Männer im vierten von fünf Gruppenspielen auf Brasilien.

(Foto: Kirby Lee / USA heute)