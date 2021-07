Halo Infinite Beta verzögert sich, da Microsoft Serverprobleme angeht

Brian Jarrard, Community Director von 343 Industries, hat weitere Updates zum Rollout von Halo Infinite Tech Preview veröffentlicht. Das Studio warnte davor, dass laufende Serversperrungen ungelöst bleiben und der erste Patch das Problem nicht lösen kann.

“Die anfängliche Behebung des Problems hat nicht wie erwartet funktioniert. Nach weiteren Untersuchungen wurde ein neuer Ansatz implementiert und wird getestet. Ich bin mir nicht sicher, ob dies eine weitere vollständige Neubereitstellung erfordert, bis weitere Untersuchungen anstehen. Der Erfolg des Tests “, Jarrard sagte auf Twitter.

Das Halo Infinite hat sich nun über das ursprünglich geplante “Nachmittagsziel” hinaus verschoben, wobei für das in Seattle ansässige Studio eine Verfügbarkeit am Abend erwartet wird. Das Team veröffentlicht weiterhin Updates, während die Vorbereitungen fortgesetzt werden.

„Wir führen im Rahmen dieses Fixes eine komplette globale Server-Neubereitstellung durch, die einige Zeit in Anspruch nehmen wird“, sagte Jarrard in einer Erklärung. Folge-Tweet. „Sobald wir USWest online bringen, können wir dort parallel mit den Pre-Tests beginnen. Das Team arbeitet nonstop, so schnell es geht. Unser PT-Ziel für den Nachmittag rückt in den Abend vor.“

Wir werden unsere Abdeckung weiterhin mit den neuesten verfügbaren Updates aktualisieren.