Hisbollah feuert Raketen auf Israel ab, da Eskalationsrisiko droht

Die IDF sagte, das zivile Leben entlang der Grenze könne so lange fortgesetzt werden, wie es normal bliebe und Touristenattraktionen geöffnet blieben, was darauf hindeutete, dass keine weiteren größeren Maßnahmen bevorstanden, da viele Israelis im Norden Urlaub machten.

Die Hisbollah signalisierte auch, dass ihr Raketensalut das derzeitige Gleichgewicht nicht stören sollte, und stellten in einer Erklärung fest, dass ihre Kämpfer Dutzende von Raketen auf offene Gebiete in der Nähe israelischer Stätten in einem umstrittenen Grenzgebiet namens Shebaa-Farmen abgefeuert hatten.

Die Shebaa Farms – in Israel als Mount Dov bekannt – sind ein von Israel, dem Libanon und manchmal Syrien beanspruchter Streifen in der Nähe der Drei-Nationen-Kreuzung, angrenzend an die Golanhöhen.

Die Hisbollah sagte, ihre Raketen seien eine Reaktion auf Israelische Luftangriffe am Donnerstag die auch offenes Land im Südlibanon betroffen hatte. Israelische Luftangriffe auf libanesisches Territorium waren in den letzten Jahren selten.

Die Angriffe erfolgten, nachdem Militante am Mittwoch Raketen auf Israel abgefeuert hatten zum zweiten mal in zwei wochen. Die jüngsten Raketenangriffe aus dem Libanon werden palästinensischen Schurkengruppen zugeschrieben.

In einer peinlichen Wendung der Ereignisse für die Hisbollah, die sich der Geheimhaltung ihrer Militäroperationen rühmt, verhafteten wütende Bewohner eines Dorfes im Südlibanon eine der Raketenbesatzungen, nachdem sie abgefeuert worden war, filmten Videos eines Trägers auf der Rückseite eines Pick-ups. hoch. Truck und veröffentlichte die Bilder in den sozialen Medien.