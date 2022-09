Österreichischer Außenminister Schallenberg beim Informellen Treffen der EU-Außenminister in Prag – Vindobona.org

Außenminister Schallenberg sagte, man dürfe nicht in die Falle des russischen Narrativs und der Desinformation tappen. / Foto: © BMEIA / Bezahlen

Außenminister Alexander Schallenberg erklärte, wie wichtig es sei, Menschen in Russland zu unterstützen, die mit Wladimir Putins Krieg nicht einverstanden seien, und sie nicht im Stich zu lassen. Schallenberg sagte, „ein ganzes Land mit über 140 Millionen Einwohnern abzuriegeln, wäre kontraproduktiv“.

Nach Ansicht des österreichischen Außenministers würde ein generelles Visumverbot für Staatsangehörige der Russischen Föderation den letzten Kontakt zu russischen Zivilisten komplett abschneiden. „Kritische Stimmen in Russland, insbesondere eine junge aufstrebende Generation, sollten nicht aus dem Westen ausgeschlossen werden. Hier ist Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit gefragt“, sagte Außenminister Alexander Schallenberg, der in diesem Zusammenhang davor warnte, Russland weiter zuzuführen. Waggon-Mentalität.

Darüber hinaus hat Außenminister Alexander Schallenberg im Vorfeld des EU-Außenministertreffens das Bekenntnis Österreichs zu EU-Sanktionen gegen Russland erneuert, deren Auswirkungen in Russland bereits zu spüren seien, so Schallenberg. Nach Angaben des österreichischen Außenministeriums betreffen die sieben Sanktionspakete bisher 1.200 Personen, die mit dem russischen Regime in Verbindung stehen, und 100 Organisationen direkt. Die russische Wirtschaft, so der Außenminister, „wird in diesem Jahr um mindestens sechs Prozent schrumpfen, die Inflation in Russland ist viel höher als beispielsweise in Österreich, und ganze Wirtschaftszweige liegen still“.

Laut Außenminister Schallenberg wirken die Sanktionen „nicht sofort, aber mittel- und langfristig“. Schallenberg warnt davor, russischen Desinformationen zu vertrauen, und sagte, die russische Wirtschaft schlittere in eine Rezession.

Das Programm umfasste auch einen Austausch mit den Außenministern der EU-Beitrittsländer Moldawien und der Ukraine sowie mit Georgien, einem EU-Beitrittsland, um ihnen mitzuteilen, dass ihr Platz – unter Erfüllung aller Bedingungen – in der Europäischen Union liegt Wertegemeinschaft. Eine solche europäische Perspektive sollte es ermöglichen, den destabilisierenden Tendenzen in den betroffenen Regionen ein Ende zu bereiten. Erörtert wurden auch die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem afrikanischen Kontinent, der besonders von der Welternährungskrise betroffen ist, die durch den russischen Krieg in der Ukraine angeheizt wurde.

BMEIA Bundesministerium für Europäische Integration und Äußeres