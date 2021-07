Österreich strebt „Bündnis“ an, um die Lockerung der EU-Defizitregeln zu beenden – POLITICO

Österreichs Finanzminister sucht eine Gruppe gleichgesinnter Länder, um den Bemühungen um eine Lockerung der EU-Defizitregeln entgegenzuwirken.

Gernot Blümel lud am Freitag seine Kollegen aus nordeuropäischen Ländern, darunter den baltischen Staaten und den Niederlanden, zu einem privaten Treffen in Luxemburg ein, um die Bildung eines politischen Bündnisses im Vorfeld der Konsultation der Europäischen Kommission zur Reform der Fiskalregeln zu erörtern. Die Minister sind zu den diesmonatigen Treffen der Eurogruppe und des Ecofin im Großherzogtum.

“Wir müssen gemeinsam handeln und eine Allianz bilden, die ein Europa auf der Grundlage einer soliden Finanzpolitik und einer finanzpolitischen Nachhaltigkeit garantiert”, schrieb Blümel in einem Brief, den POLTICO an eine ausgewählte Gruppe von Ministern erhielt. „Ich bin davon überzeugt, dass wir uns um einen engen Austausch und eine enge Zusammenarbeit sowohl intern bei einschlägigen Ratssitzungen als auch extern bemühen müssen, um unsere gemeinsame Vision zur Zukunft der EU-Fiskalpolitik zu kommunizieren.“

Die derzeit aufgrund der Pandemie bis 2023 eingefrorenen Regeln begrenzen die Haushaltsdefizite auf 3 % der Wirtschaftsleistung und versuchen, die Staatsverschuldung auf 60 % zu begrenzen.

Konsultationen zu Reformen sind für diesen Herbst nach den Wahlen im September in Deutschland geplant. Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni macht keinen Hehl aus seiner Hoffnung, angesichts des Klimawandels und steigender Schuldenstände die Defizitregeln anzupassen. Frankreich und Italien, beide mit Schuldenstand über 100 Prozent des BIP, forderte Änderungen, um mehr Investitionen zu ermöglichen.

Beamte des österreichischen Treffens sagten, die Teilnehmer baten um mehr Zeit, bevor sie sich für einen Beitritt zum Bündnis entscheiden, und betonten die Notwendigkeit, im Vorfeld der kontroversen Diskussion den richtigen Ton zu treffen.

