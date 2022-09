Öltanker wieder flott gemacht, nachdem er in der ägyptischen Suezkanalbehörde auf Grund gelaufen war

Eine Luftaufnahme des Golfs von Suez und des Suezkanals ist während eines Fluges von Kairo nach Doha, Ägypten, am 27. November 2021 durch ein Flugzeugfenster abgebildet. REUTERS/AMR Abdallah Dalsh

KAIRO, 1. September (Reuters) – Schlepper retteten einen Tanker, der am Mittwochabend wegen eines technischen Problems mit seinem Ruder kurzzeitig im ägyptischen Suezkanal auf Grund lief, teilte die Suezkanalbehörde mit (SCA).

Das Schiff Affinity V hatte den südlichen Abschnitt des Kanals blockiert, sagten zwei Schifffahrtsquellen, aber SCA-Quellen sagten, kurz nach Mitternacht Ortszeit habe sich der Verkehr wieder normalisiert.

Der Vorfall ereignete sich in demselben eingleisigen südlichen Abschnitt des Kanals, wo ein riesiger Frachter, die Ever Given, im März 2021 sechs Tage lang auf Grund lief und den Welthandel störte.

Laut dem Schiffsüberwachungsdienst TankerTrackers hat der Tanker Aframax Affinity V am Mittwochabend auf seiner Fahrt nach Süden im Suezkanal offenbar die Kontrolle verloren.

„Es hat den Verkehr vorübergehend blockiert und ist wieder nach Süden ausgerichtet, bewegt sich aber mit Schlepperunterstützung langsam“, sagte TankerTrackers auf Twitter.

Refinitiv-Schiffsverfolgungsdaten und die Marine Traffic-Website zeigten auch, dass die Affinity V nach Süden ausgerichtet war und sich langsam durch den Kanal bewegte, umgeben von Schleppern.

Der unter Singapur-Flagge fahrende Tanker war auf dem Weg zum Hafen von Yanbu am Roten Meer in Saudi-Arabien, teilten Ortungsstellen mit.

Nach der Landung der Ever Given hatte die SCA beschleunigte Pläne für die Erweiterung des Kanals angekündigt, einschließlich der Erweiterung eines zweiten Kanals, der es Schiffen ermöglicht, entlang eines Teils seiner Route in beide Richtungen zu passieren, und der Vertiefung eines bestehenden Kanals.

Die Erweiterungsarbeiten werden voraussichtlich 2023 abgeschlossen sein.

Berichterstattung von Yousri Mohamed, Yasmin Hussein, Yomna Ehab und Nafisa Eltahir; Geschrieben von Aidan Lewis; Redaktion von Mark Porter, Christian Schmollinger und Himani Sarkar

