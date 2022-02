Lost Ark ist das am zweithäufigsten gespielte Spiel aller Zeiten auf Steam von gleichzeitigen Spielern

Nach seinem offiziellen Free-to-Play-Start am 11. Februar hat sich Lost Ark mit einem Allzeithoch von 1.325.305 bereits zum am zweithäufigsten gespielten Steam-Spiel aller Zeiten durch gleichzeitige Spieler entwickelt.

Wie offenbart durch SteamDB, Lost Ark übertraf das Allzeithoch von Counter-Strike: Global Offensive mit 1.308.963 Spielern und sicherte sich den zweiten Platz. Da diese historischen Spitzen in der Regel um die Veröffentlichung eines Spiels herum auftreten, kann es ziemlich schwierig sein, den Rekord von PUBG von 3.257.248 Spielern gleichzeitig zu brechen. Abgesehen davon ist es eine beeindruckende Leistung für das MMO, das von Smilegate und Tripod Studio entwickelt und von Amazon Game Studios veröffentlicht wurde.

Diese Leistung sollte nicht allzu überraschend kommen, da Lost Ark bereits zu einem der größten Spiele von Steam geworden war, noch bevor es kostenlos wurde.

Wie bei vielen MMOs oder Online-Spielen gab es Serverprobleme, als Millionen von Spielern gleichzeitig versuchten, Lost Ark zu spielen. Um den Serverstress abzubauen, hat Smilegate den Spielern zusätzliche Founders Pack-Objekte geschenkt, um die Spieler zu ermutigen, auf ruhigere Server umzuziehen.

In unserer fortlaufenden Lost Ark-Rezension sagten wir: „Lost Ark nimmt einen wirklich beeindruckenden Vorstoß in das isometrische Action-RPG-Genre und seine Integration in eine ständig online Welt fühlte sich nicht zu aufdringlich an, von dem, was ich bisher gesehen habe. Es ist expansiv und tief, in der Lage, den Juckreiz für ein neues Diablo-ähnliches Action-RPG zu kratzen, das möglicherweise mit anderen Spielern gefüllt ist, um sich zu treffen und sich zusammenzuschließen sobald du dich durch genügend niederstufige Feinde gekämpft hast.

Lost Ark wurde erstmals 2019 in Südkorea und später in Japan und Russland veröffentlicht, und jetzt können nordamerikanische und europäische Spieler in die Action von Lost Ark einsteigen, das 15 spielbare Charaktere, eine vollständige Kampagne und kooperative PvE-Kämpfe bietet.

