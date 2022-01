Oberster US-General warnt vor „schrecklichem“ Ausgang, wenn russische Streitkräfte auf die Ukraine „entfesselt“ werden

„Angesichts der Art von Streitkräften, die aufgestellt sind … wenn dies auf die Ukraine losgelassen würde, wäre dies erheblich, sehr erheblich, und es würde zu einer erheblichen Anzahl von Opfern führen“, sagte Milley am Freitag bei einer Pressekonferenz des Pentagon. „Sie können sich vorstellen, wie das in dichten Stadtgebieten, entlang von Straßen und so weiter und so weiter aussehen könnte. Es wäre schrecklich. Es wäre schrecklich. Und es ist nicht notwendig. Und wir denken, dass ein diplomatisches Ergebnis der richtige Weg ist.“ Hier.“

Milley und Verteidigungsminister Lloyd Austin informierten Reporter am Freitag über die Vorbereitungen des US-Militärs vor einer möglichen russischen Invasion mit Zehntausenden russischer Truppen an der ukrainischen Grenze, die Austin diese Woche dazu veranlasste, 8.500 US-Truppen für einen möglichen Einsatz zur Unterstützung in Alarmbereitschaft zu versetzen Nato in Osteuropa.

Milley sprach über die Geographie der Ukraine und stellte fest, dass, wenn ihr „hoher Grundwasserspiegel“ gefriert, „es optimale Bedingungen für Überlandstrecken und Radfahrzeugmanöver schafft“.

„In der gesamten Ukraine gibt es viele Menschen und sehr dichte Bevölkerungszentren. Und wenn ein Krieg in einem möglichen Ausmaß und Ausmaß ausbrechen sollte, wird die Zivilbevölkerung immens leiden“, sagte er.

Milleys Äußerungen stehen im Gegensatz zu der Botschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Zelesnky sprach am Donnerstag telefonisch mit US-Präsident Joe Biden, wo die beiden Führer waren waren sich über die Dringlichkeit nicht einig der Bedrohung, die Russland darstellt, und Selenskyj bekräftigte seine Ansicht Freitag in der Ukraine sprechen dass die Rhetorik Gefahr läuft, Panik auszulösen und die Wirtschaft seines Landes zu destabilisieren. „Sie sagen, morgen ist Krieg. Das bedeutet Panik“, sagte Selenskyj gegenüber Reportern. „Sie sagen, morgen ist Krieg. Das bedeutet Panik", sagte Selenskyj gegenüber Reportern. Aber Milley sagte, er denke, dass sich Russlands Aktionen „anders anfühlen" als frühere Eskalationen. „Dies ist größer in Umfang und Umfang bei der Bündelung von Streitkräften als alles, was wir in jüngster Zeit gesehen haben, und ich denke, Sie müssten eine ganze Weile in die Tage des Kalten Krieges zurückgehen, um etwas von dieser Größenordnung zu sehen", sagte er sagte. „Es wird nicht kostenlos sein" mIley bemerkte, dass sich die Kampffähigkeiten des ukrainischen Militärs seit 2014 verbessert haben, „aber sie brauchen zusätzliche Hilfe, um sich selbst gegen eine Invasionstruppe von der Größe zu verteidigen, die Russland derzeit zusammenzieht". Dennoch sagte Milley, dass „wenn Russland sich entscheidet, in die Ukraine einzumarschieren, dies nicht kostenlos sein wird, was Verluste oder andere signifikante Auswirkungen betrifft". Milley sagte, die USA hätten nicht die Absicht, irgendwo „Offensivkräfte“ einzusetzen, um „Russland anzugreifen“, und fügte hinzu, dass die aktuelle Situation zwischen Russland und der Ukraine „vollständig von Russland und Präsident Putin konstruiert wurde“. Austin sagte, es sei noch keine Entscheidung getroffen worden, die US-Streitkräfte in erhöhter Alarmbereitschaft nach Osteuropa zu entsenden. Er sagte, das Hauptziel der Truppen, die in erster Linie zur Unterstützung der schnellen Eingreiftruppe der NATO eingesetzt würden, sei es, „unsere Verbündeten zu beruhigen“. „Hier geht es darum, dass unsere Verbündeten uns vertrauen. Und darauf konzentrieren wir uns wirklich“, sagte Austin. „Und wir, wissen Sie, Herr Putin, werden irgendwann enthüllen, was er denkt. Aber noch einmal, ich bin mir nicht sicher, ob er die endgültigen Entscheidungen darüber getroffen hat, was er tun wird.“ Russland behauptet weiterhin, es plane keinen Angriff auf die Ukraine. In einem Interview mit russischen Journalisten am Freitag sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow: „Wenn es nach der Russischen Föderation geht, wird es keinen Krieg geben. Wir wollen keinen Krieg." Während die Biden-Regierung diese Botschaft „begrüßte", sagte ein hochrangiger Verwaltungsbeamter, müsse sie mit Maßnahmen untermauert werden. „Wir müssen sehen, dass Russland einige der Truppen, die es stationiert hat, von der ukrainischen Grenze abzieht und andere deeskalierende Schritte unternimmt", sagte der Regierungsbeamte bei einem Anruf am Freitag. Der UN-Sicherheitsrat wird am Montag in der Ukraine zusammentreten Die Vereinigten Staaten forderten am Montag ein Treffen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zur Ukraine, das sie als Gelegenheit für Russland sehen, „seine außerordentliche militärische Aufrüstung an den Grenzen der Ukraine und seine anderen Bedrohungen und destabilisierenden Handlungen zu erklären“, sagte der hochrangige Regierungsbeamte am Freitag. „Obwohl ich denke, dass es einige Ablenkungen und vielleicht einige Desinformationen geben wird – wir kennen dieses Spielbuch –, aber es gibt auch eine klare Gelegenheit für Russland, dem Sicherheitsrat mitzuteilen, ob sie einen Weg zur Diplomatie sehen oder daran interessiert sind, den Konflikt fortzusetzen.“ sagte der Beamte. „Und ich denke auch, dass dies eine Gelegenheit – und sehr wichtig – für Russland sein wird, die Position zu hören, die andere Ratsmitglieder zu diesen grundlegenden Prinzipien der internationalen Ordnung einnehmen.“ „Wir hoffen und erwarten, dass unsere Ratskollegen ihren Wunsch zum Ausdruck bringen, einen Weg der Diplomatie statt des Krieges zu gehen“, sagte der Beamte. Der Beamte sagte, die USA seien der Meinung, „es wäre eine Verletzung der Pflichten des Sicherheitsrates, abwartend vorzugehen", und sagte, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, werde „die Fakten des Falls darlegen und klar artikulieren, worum es geht Einsatz für Frieden und Sicherheit in Europa und weltweit." Von der Sitzung sind keine Erklärungen oder Maßnahmen des Rates zu erwarten. Ein zweiter Beamter sagte, die US-Mission bei den Vereinten Nationen habe aktiv mit anderen in New York zusammengearbeitet, darunter der Ukraine, anderen europäischen Nationen, darunter Deutschland, China und Russland. „Wir waren in einem sehr aktiven Dialog mit China, offensichtlich über eine Reihe von Themen, aber insbesondere auch über diese Situation, Russland und die Ukraine“, sagten sie. „Wir haben ein aktives diplomatisches Gespräch mit der chinesischen Mission in New York über dieses Treffen und das Thema, das auch den Sicherheitsrat betrifft, geführt.“

