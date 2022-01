MIMO Technik und SLM Solutions geben Fortschritte bei der Qualifizierung additiver Fertigungsverfahren für Boeing bekannt

Unternehmen für additive Fertigung (AM). SLM-Lösungen und Anbieter von Fertigungslösungen MIMO-Technik haben bekannt gegeben, dass sie „große Fortschritte“ bei der Qualifizierung von AM für Teile und Prozesse in der Luft- und Raumfahrtindustrie gemacht haben.

Die Qualifikation wurde erreicht, nachdem MIMO Technik unter Verwendung der SLM-Technologie die Materialspezifikationsleistung für ALSi10Mg-Aluminiumpulver zur Verwendung in Boeing-Flugzeugkomponenten erfolgreich erfüllt hatte.

Jonathan Cohen, CEO und Mitbegründer von MIMO Technik, sagte: „Die Technologie von SLM Solutions ermöglicht es uns, Teile und Designprozesse zu erstellen, die auf keiner anderen Plattform möglich sind, und ihre offenen Parameter, ihr offenes Architektursystem und ihr Ingenieursgeist lassen uns unsere verfeinern Prozesse und Teile nach den höchsten Standards in kritischen Systemen erstellen. Von der Struktur bis zur Elektronik ist das gesamte System anpassbar, um die erforderlichen Ergebnisse zu erzielen, und die offene Architektur von SLM war eine Schlüsselkomponente für unseren Erfolg.“

Die Technologie von SLM Solutions war die Grundlage für den Wechsel von MIMO Technik von der bisherigen Herstellung von Polymeren zum direkten Metalldruck. Von der Verwendung einer SLM 280 im Jahr 2014 ist das AM Center von MIMO Technik jetzt mit einer SLM 125, drei SLM 280 und drei SLM 500 ausgestattet und dient als führendes Demonstrationszentrum für die SLM-Lösungstechnologie an der Westküste.

Dr. Simon Merkt-Schippers, EVP of Product Management bei SLM Solutions, fügte hinzu: „Diese wichtige Qualifikation beweist, dass MIMO Technik ein führender Teilehersteller für die Luft- und Raumfahrtindustrie ist, und es ist fast unwirklich, was Jonathan aus unseren Maschinen herausholt unglaubliche Wettbewerbsvorteile für MIMO Technik.“

MIMO Technik sagt, dass die offene Architektur von SLM Solutions es dem Unternehmen ermöglicht hat, von der Entwicklung und Herstellung von Motorsport- und Rennsportteilen zur Produktion und Qualifizierung von Zusatzkomponenten für einige der größten Organisationen im Luft- und Raumfahrtbereich zu wachsen. Das Unternehmen soll jetzt in der Lage sein, Materialien, Prozesse und Teile für Luft- und Raumfahrtflüge schneller als je zuvor zu qualifizieren, und in Kombination mit der SLM-Technologie soll das Verfahren von MIMO Technik nun fünf- bis zehnmal produktiver sein als der Branchenmaßstab.

