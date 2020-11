Nur Umweltschutz?: Das ist wirklich der Grund für Apples Entscheidung, das iPhone 12 ohne Kopfhörer und Ladegerät zu liefern Botschaft

Aktien in diesem Artikel

Die Verpackung des iPhone 12 enthält kein Ladegerät oder Kopfhörer, aber Lightning-Kabel

Apple erklärt den reduzierten Lieferumfang als Umweltschutz

Der neue Ansatz hat auch wirtschaftliche Vorteile

Für viele Apple-Kunden war es wahrscheinlich ein Schock: Das neue iPhone 12 wird ohne Ladegerät oder Kopfhörer geliefert. Das Zubehör, das normalerweise als selbstverständlich angesehen wird, wird den Käufern beim Kauf des neuesten Modells der Produktreihe vorenthalten. Wenn Sie die Komponenten weiterhin haben möchten, müssen Sie Ihre Brieftasche erneut greifen und das frühere Zubehör selbst kaufen.

Verzicht zum Wohle der Umwelt

Apple erklärte den Schritt mit einer Verbesserung des Umweltschutzes. Das Weglassen von Kopfhörern und Ladegeräten im Lieferumfang des iPhone 12 hat mehrere ökologische Vorteile. Dies sollte zum einen die Verpackung des Smartphones kleiner und leichter machen. Dies spart natürlich nicht nur Ressourcen bei der Herstellung der Lieferbox, sondern reduziert auch die Emissionen während des Transports. Aufgrund der geringeren Größe und des geringeren Gewichts können mehr Produkte gleichzeitig in einem Transportmittel versendet werden. Der verfügbare Platz kann auch effizienter für die Lagerung genutzt werden.



Auf der anderen Seite die Entscheidung von Apple, auf die Produktion überflüssiger Netzteile und Kopfhörer zu verzichten. Demnach sollte die Mehrheit der iPhone 12-Kunden dank Einkäufen früherer iPhone-Generationen bereits Ladegeräte und Kopfhörer zu Hause haben. Das neueste Modell der Serie kann auch mit den älteren Ladekabeln aufgeladen werden. Anstatt Smartphone-Besitzern zusätzliche Adapter zu senden, die sie wahrscheinlich überhaupt nicht benötigen, speichert Apple diese und spart folglich die Ressourcen für ihre Produktion. Diese Teile können dann nach Bedarf hergestellt werden.

Kabel, aber kein geeignetes Netzteil?

Die Idee der Apple-Manager funktioniert nur für bestehende Kunden. Wenn Sie bereits ein iPhone gekauft haben, befindet sich sicher irgendwo in Ihren eigenen vier Wänden ein Ladegerät. Bei neuen Kunden sieht es jedoch ganz anders aus. Sie müssen einen neuen Adapter separat erwerben. Ähnlich verhält es sich mit Personen, die das mit dem iPhone 12 gelieferte USB-C-zu-Lightning-Kabel verwenden möchten. Apple gibt an, dass fast jeder bereits zu Hause ein Netzteil in seiner Schublade hat, erwähnt jedoch nicht, dass dies bei den meisten nicht der Fall ist kompatibel mit dem mitgelieferten Ladekabel. Nur Besitzer des vorherigen iPhone 11 Pro verfügen bereits über ein geeignetes USB-C-Netzteil. Alle anderen Käufer, die das neue Kabel verwenden möchten, können den Kauf eines neuen Adapters nicht vermeiden.



Der wirtschaftliche Gedanke hinter der Entscheidung

Diese Inkompatibilität weist darauf hin, dass hinter dem geringeren Lieferumfang möglicherweise mehr als nur ökologische Überlegungen stehen. Wie “CNBC” berichtet, könnte Apple mit dem neuen Verfahren versuchen, den Umsatz mit Hardware-Zubehör und Wearables weiter zu steigern. Angesichts der stagnierenden iPhone-Umsätze ist dieser Geschäftsbereich ohnehin sehr vielversprechend. Im vierten Quartal stieg der Umsatz der Division gegenüber dem Vorjahr um fast 21 Prozent auf rund 7,88 Milliarden US-Dollar. Der getrennte Verkauf von Kopfhörern und Ladekabeln bietet somit eine lukrative Gelegenheit, um noch mehr Umsatz mit den bestehenden iPhone-Kunden zu erzielen.



Laut “CNBC” kommt die Deutsche Bank zu dem gleichen Ergebnis. Analysten des Kreditinstituts sollen das Thema wie folgt kommentiert haben: “While [Apple] behauptet, dass sie keine Kopfhörer oder Ladegeräte mit dem iPhone senden, um die Umwelt zu schützen (sie enthalten ein Ladekabel), aber die Realität ist, dass eine solche Entscheidung auch einen finanziellen Vorteil für das Unternehmen bedeuten könnte. “Die Akquisitionen der profitablen Die Verbreitung des iPhone 12 bedeutet, dass die Extras wahrscheinlich wieder in die Höhe schnellen werden.

Finanzen.net Redaktion

