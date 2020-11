Jeff Bezos verkauft Amazon-Aktien im Wert von 3 Milliarden US-Dollar

AmazonasCEO Jeff Bezos wird 2020 eine überraschende Anzahl von Aktien verkaufen. Der Gründer des weltweit größten Internet-Einzelhändlers hat diese Woche mehr als drei Milliarden Dollar an Aktien seines Unternehmens verkauft. Das geht von obligatorischen Benachrichtigungen an die US Securities and Exchange Commission SEC aufgetaucht. Nach Angaben der SEC hat Bezos in diesem Jahr bereits mehr als 10,2 Milliarden US-Dollar an Amazon-Aktien eingelöst.