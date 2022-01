Norwegische Ölbohrungen in der Arktis vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beendet

Der jahrelange Kampf der Klimaaktivisten, Norwegen daran zu hindern, in der Arktis nach Öl zu bohren, wird jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) verhandelt fragte Norwegen um auf die so genannte „People vs. Arctic Oil“-Gerichtsforderung zu reagieren.

Ende 2020 stimmte der norwegische Oberste Gerichtshof mit 11 zu 4 Stimmen für die Abweisung einer Klage von Umweltgruppen, die Norwegen verklagten, weil es vor Jahren Land in der Arktis für Ölbohrungen geöffnet hatte.

Im Jahr 2016 verklagten Umweltorganisationen, darunter die norwegische Sektion von Greenpeace und Natur og Ungdom (Nature and Youth), die norwegische Regierung wegen der Genehmigung von Ölbohrungen in der Arktis mit der Begründung, dass die Genehmigungen von 2015 entzogen werden sollten, da sie gegen die norwegische Verfassung verstoßen und die Verpflichtung des Landes, die Bedingungen des Pariser Klimaabkommens einzuhalten.

Nachdem der norwegische Oberste Gerichtshof die Klage aufgehoben hatte, wandten sich Organisationen im Juni 2021 an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und argumentierten, „dass Norwegen durch die Zulassung weiterer Ölbohrungen inmitten einer Klimakrise grundlegende Menschenrechte verletzt“. Greenpeace Norwegen sagte.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bittet die norwegische Regierung nun um eine Antwort bis zum 13. April.

„Der Antrag des Gerichtshofs an die norwegische Regierung ist eine wichtige Entwicklung, da nur einer von zehn Fällen dieses Stadium erreicht. Nach der glanzlosen Behandlung von Menschenrechtsfragen durch den norwegischen Obersten Gerichtshof ist es von großer Bedeutung, dass diese Fragen auf europäischer Ebene debattiert werden. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte wäre nicht nur für Norwegen wichtig, sondern auch für die gesamteuropäische Anwendung der Europäischen Menschenrechtskonvention in Klimafragen. bemerkt Cathrine Hambro, die die Beschwerdeführer in dem Fall vertritt.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist der Ansicht, dass dieser Antrag zu einem „Auswirkungsfall“ werden kann, was darauf hindeutet, dass der Fall wichtige Fragen aufwirft, „die sich auf die Wirksamkeit des Konventionssystems auswirken können Rechtssysteme oder für das europäische System“, sagten Aktivisten, die den größten Öl- und Gasproduzenten Westeuropas verklagten.

Von Tsvetana Paraskova für OilUSD

Mehr lesen auf Öl-Oktober: