Indien und China kollidieren entlang des LAC in Arunachal Pradesh | Indien Nachrichten

NEU-DELHI: NEU-DELHI: Indische und chinesische Truppen kollidierten kürzlich für einige Stunden entlang der Real Line of Control (LAC) im Arunachal Pradesh Sektor berichtete die Nachrichtenagentur ANI unter Berufung auf Quellen.Die Konfrontation wurde nach Gesprächen zwischen lokalen Kommandeuren gemäß den bestehenden Protokollen beigelegt, sagte ANI.In den letzten Jahren kam es entlang des LAC zu einer Reihe von Grenzzwischenfällen zwischen indischen und chinesischen Truppen. „Solche Vorfälle werden so lange passieren, bis eine langfristige Lösung gefunden wird, und zwar ein Grenzabkommen. Und das sollte der Schwerpunkt unserer Bemühungen sein, damit wir einen Frieden haben. hatte der Armeechef General MM Naravane im September erklärt.Der Grenzstreit zwischen der indischen und chinesischen Armee hatte sich nach den Zusammenstößen im Galwan-Tal am 15. Juni vergangenen Jahres verschärft. Zwanzig Angehörige des indischen Militärs haben bei Zusammenstößen ihr Leben verloren, die die schwersten militärischen Konflikte zwischen den beiden Seiten seit Jahrzehnten darstellen.Im Februar 2021 gab China offiziell zu, dass fünf chinesische Militäroffiziere und Soldaten bei Zusammenstößen mit dem indischen Militär getötet wurden, obwohl allgemein angenommen wurde, dass die Zahl der Todesopfer höher war.Nach einer Reihe von militärischen und diplomatischen Gesprächen schlossen die beiden Seiten den Rückzugsprozess ab Gogra Region letzten Monat.Im Februar schlossen beide Seiten den Abzug von Truppen und Waffen vom nördlichen und südlichen Ufer des Pangong-Sees gemäß einem Abzugsabkommen ab.Jedes Lager hat derzeit etwa 50.000 bis 60.000 Soldaten entlang der ALC ( Echte Kontrolllinie ) im sensiblen Bereich.2017 traten indische und chinesische Truppen in Doklam in eine 73-tägige Pattsituation ein, die sogar Kriegsängste zwischen den beiden Atomwaffennachbarn aufkommen ließ.Der Grenzstreit zwischen Indien und China umfasst das 3.488 km lange LAC. China beansprucht Arunachal Pradesh als Teil Südtibets, während Indien dies bestreitet.Wenn sich die Patrouillen der beiden Parteien physisch treffen, wird die Situation nach Protokollen und Mechanismen gemanagt, die von beiden Parteien festgelegt und vereinbart wurden. Körperliches Engagement kann einige Stunden dauern, bevor es sich je nach gegenseitigem Verständnis löst, sagten sie.Anfang August hatten Indien und China Truppen aus der Region Gogra Heights abgezogen und auf ihre ständigen Stützpunkte zurückgebracht.Während der 12. Runde der Militärgespräche vereinbarten Indien und China, ihre Truppen vom Patrouillenpunkt 17A, einem der Reibungspunkte zwischen den beiden östlichen Ländern, abzuziehen. Ladakh Region.(Mit Beiträgen von Agenturen)