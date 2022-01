Nick Baumgartner ist Amerikas ältester olympischer Snowboarder in der Geschichte

Anrufen Nick Baumgartner der 40-jährige Snowboarder.

Baumgartner reist als ältester amerikanischer Snowboarder der olympischen Geschichte zu den Winterspielen und sichert sich seinen Platz am Samstag. Sondra van Ert, der 2002 am olympischen Parallel-Riesenslalom teilnahm, war laut Olympedia.org mit 37 Jahren der älteste.

Baumgartner ist möglicherweise der dienstälteste amerikanische Olympiateilnehmer in allen Sportarten in Peking.

Seinen besten olympischen vierten Platz erzielte Baumgartner bei seinen dritten Spielen 2018 in PyeongChang, wo sein 13-jähriger Sohn, Lande auf, sah ihm beim Laufen zu. Baumgartner hat möglicherweise einen jüngeren Teamkollegen als Landon im US-Olympia-Snowboard-Team.

Baumgartner ist der bestplatzierte Amerikaner auf Platz fünf der Weltcup-Wertung. Alle schauen auf den Österreicher Alessandro Hämmerle, der Sieger der Weltcup-Saison jedes Jahr dieses olympischen Zyklus.

aus Frankreich Pierre VaultierEr, der die letzten beiden olympischen Titel gewann, gab im Dezember 2020 seinen Rücktritt bekannt, nachdem er mit Knieproblemen fast zwei Jahre pausiert hatte.

Baumgartner wird voraussichtlich in das US-Olympia-Snowboardcross-Team aufgenommen von Hagen Kearney, der in PyeongChang den 13. Platz belegte, und zwei weitere Männer.

Auf der Frauenseite, Faye gulini war der erste amerikanische Cross-Country-Snowboarder, der Anfang dieser Woche einen Olympia-Platz errungen hat.

Lindsey Jacobellis, die um ihre fünfte Olympiade kämpfte, schaffte am Samstag ihren ersten Podestplatz der Saison (Platz drei) und wird voraussichtlich nach dem Weltcup-Rennen am Sonntag in Russland ihren Platz sichern.

MEHR: US-Athleten für die Olympischen Winterspiele 2022 qualifiziert

OlympicTalk ist aktiviert Apple-News. Bewerben Sie uns!

Folgen Sie @nbcolympictalk