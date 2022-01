Grüne Texte in iMessages inspirieren Jugendliche zur Nutzung von iPhones

Apples Farbcodierung der SMS-Kommunikation in Grün in iMessage spielt laut einem Bericht neben anderen Funktionen eine Rolle, wenn es darum geht, Teenager dazu zu bringen, von Android auf das iPhone umzusteigen, mit dem Druck, sich mit Gleichaltrigen zu integrieren, indem sie Maßnahmen fördern, um ihre Nachrichten blau zu machen.

„Die meisten Leute um mich herum im College und in der High School haben iPhones und nutzen viele dieser iPhone-spezifischen Funktionen“, sagte Lowtiz. In der Überzeugung, dass Apple mit seinen Funktionen tatsächlich ein soziales Netzwerk geschaffen habe, empfand sie „eine Art Druck, zurückzukommen“.

Miles Franklin, ein Senior an der University of Florida, entdeckte, dass er in der High School Teile eines Spiels verpasst hatte, was seiner Meinung nach darauf zurückzuführen war, dass er ein begeisterter Android-Benutzer war. 2020 wechselte er zum iPhone, auch weil er es zum Erstellen von TikTok-Videos vorzog.