‘NHL 22’ verschiebt die Serie endlich auf die Frostbite-Engine von EA

EA Sports’ NHL die Serie geht endlich zu Frostbite, einige Jahre später FIFA und Madden NFL zum Motor verschoben. Als solche, NHL 22 markiert den “größten Sprung nach vorne” des Franchise in Bezug auf Gameplay und Grafik, nach EA.

Entwickler EA Vancouver hat offenbar jeden Punkt der Spieleruniform über hochauflösende Grafiken sichtbar gemacht. Auch die Spielermodelle wurden überarbeitet. Laut EA ermöglicht Frostbite ein besseres räumliches Bewusstsein, da die Spieler verbesserte Augenanimationen haben und die Möglichkeit haben, dem zu folgen und darauf zu reagieren, was um sie herum passiert. Außerdem verspricht der Verlag “neue physikalisch genaue Stick-Interaktionen”.

Ein System namens Superstar X-Factors bringt einigen der bekanntesten Hockeyprofis einzigartige Moves mit Fähigkeiten, die auf ihren realen Eigenschaften basieren. So lassen Toronto Maple Leafs Cover-Star und Center Auston Matthews, Shock and Awe mit „aufregenden Schüssen“ hochfliegen, während Andrei Vasilevskiys verrenkende Fähigkeiten das Torwart-Flair für die Tampa Bay Lightning zu einer beeindruckenden Leistung bringen. Sicher. Superstar X-Factors wird im Franchise-Modus sowie in den Modi Be A Pro, Hockey Ultimate Team und World of Chel zu sehen sein.

NHL 22 ist das erste Spiel der Serie, das über dedizierte Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X / S verfügt. Es kommt auch für PS4 und Xbox One, aber die Standard Edition enthält kein kostenloses Upgrade auf die PS5 / Series X / S-Versionen über das duale Berechtigungssystem von EA.

Dafür müssen Sie sich für die X-Factor Edition entscheiden, die zusätzliche Hockey Ultimate Team (HUT)-Pakete und andere Boni sowie drei Tage Vorabzugang enthält. Wenn du das kaufst NHL 22 X-Factor Edition für PS5 oder Xbox Series X/S erhalten Sie auch Zugriff auf die jeweiligen Versionen der Vorgängergeneration. Der einzige Spielfortschritt, den Sie von Konsolen der vorherigen Generation auf die PS5 oder Xbox Series X / S übertragen können, ist jedoch Ihr HUT-Team, und das ist eine einzigartige Content-Migration.

FIFA- und Madden-NFL-Spiele wurden 2016 bzw. 2017 nach Frostbite verschoben, sodass die NHL etwas hinterherhinkt. Allerdings wurde Frostbite in erster Linie für Battlefield und andere Ego-Shooter entwickelt. Einige EA-Studios, wie BioWare, haben die Engine gefunden und mussten einige der benötigten Werkzeuge von Grund auf neu erstellen. Dies könnte teilweise erklären, warum es so lange gedauert hat, das Franchise von der NHL nach Frostbite zu verschieben.

NHL 22 erscheint am 15. Oktober.