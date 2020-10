WhatsApp: Warum dieses Update Webbenutzern hilft

Köln –

Wenn Sie kein Fan der nervigen Eingabe langer Nachrichten sind, kennen Sie sie möglicherweise schon lange: Sprachnachrichten. Mit WhatsApp und anderen Messaging-Diensten können Sie Ihre eigene Stimme auf Knopfdruck aufnehmen und weiterleiten.

Noch interaktiver für längere Themen oder Vereinbarungen: Video-Chats. Wer WhatsApp beispielsweise für die Arbeit nutzt und daher die Webversion auf seinem Computer verwendet, ist bisher schnell an die Grenzen des Anbieters gestoßen: WhatsApp kann nur “normale” Textnachrichten über den Browser senden.

Das sollte sich mit einem neuen Update ändern. Laut WABetaInfo Sprachnachrichten und sogar Videoanrufe über WhatsApp Web sind bereits in der neuesten Beta-Version des Messaging-Dienstes möglich. Diese neue Version könnte bald für alle Benutzer eingeführt werden. In Zeiten des Home Office für viele Benutzer vielleicht eine praktische Alternative für Zoom, Teams, Skype und Co.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Webversion auch in Zukunft weiter ändern wird: So könnte sie dann unabhängig vom Smartphone nutzbar sein. Es gibt noch keine Informationen dazu. (Schluchzen)